Zayra Gutiérrez, sin piedad con Ángel Cristo Jr: "Me cae fatal, la peor persona que me he encontrado"

A pesar de que una dolorosa lesión en la espalda acabó con su sueño de ganar 'Supervivientes' cuando solo llevaba una semana en Honduras, a Zayra Gutiérrez le dio tiempo más que de sobra para conocer a sus compañeros y tener claro quiénes serán sus amigos ahora que ha acabado el reality, y a quiénes no quiere volver a ver en la vida. Y nos lo ha contado, sin pelos en la lengua, tras la gran final en la que Pedro García Aguado se convirtió en flamante ganador de los 200.000 euros. "Es increíble. Para mí el mejor, ya lo he dicho siempre, Pedro ganador y me alegro mucho" ha exclamado feliz porque uno de sus apoyos durante la aventura haya ganado 'Supervivientes 2024'. No solo se lleva a Pedro, sino también a Carmen Borrego, a la que cogió un gran cariño durante su breve pero intensa convivencia: "También, a Carmen me la llevo para siempre". De quien no quiere saber absolutamente nada es de Ángel Cristo Jr. "Ese que se quede en su casa, Me cae fatal" admite, asegurando que el hijo de Bárbara Rey es la peor persona con la que se ha encontrado: "La peor de todas" sentencia. "Al circo que vaya él con su mujer" ha añadido, dejando claro que no piensa descubrir por sí misma la faceta de domador y equilibrista de su compañero en 'Supervivientes'.

