Nicole Van der Velden: "Hace diez años hubiese dicho que estar en la Copa era imposible"

Sitges (Barcelona), 19 jun (EFE).- La regatista olímpica hispano-arubeña Nicole Van der Velden admitió, en una entrevista concedida EFE, que si "hace diez años" le hubiesen dicho que estaría compitiendo en la Copa del América Femenina, hubiera contestado "que eso no era posible".

Van der Velden es la sexta y última regatista del Sail Team BCN que competirá en la Puig Copa del América Femenina en Barcelona 2024: "Aún no me creo del todo que esté aquí, pero es todo un privilegio, porque estoy rodeada de muy buenas deportistas y compañeras. Pienso que tenemos un equipo brutal".

Sobre su incorporación, Van der Velden explica que "desde el año pasado" tenía "la propuesta" de estar en el equipo, "pero me estaba preparando para los Juegos de París y también competía en SailGP, así que era complicado combinar los tres proyectos. Cuando quedé fuera de la selección para los Juegos, acepté la propuesta".

Nacida en Madrid el 26 de octubre de 1994, a los ocho años la familia se trasladó a Aruba (Antillas Holandesas), donde su padre ejercía de técnico de la Asociación de Vela de ese país.

Empezó a navegar con 13 años y, con 16, representó a Aruba en los Juegos Olímpico de la Juventud en Singapur. Su progresión le llevó a preparar, desde 2014, la campaña preolímpica para Río 2016, junto a Thijs Visser, y en el Mundial de 2015 finalizaron séptimos y lograban la plaza olímpica.

Fueron los primeros representantes de Aruba en estar unos Juegos, y Nicole, con 21 años, fue la abanderada del país. Tras finalizar 16º en Río, decidió volver a España y cambiar de clase, pasando a la 49er.FX (femenina) con Patricia Suárez como compañera, preparando la campaña olímpica de Tokio 2020.

Desde la semana pasada, Van der Velden ha estado entrenando con el equipo en la base del Port Sitges-Aiguadolç y este miércoles parte hacia Nueva York para disputar con el equipo de España la penúltima prueba del Circuito Mundial SailGP (Catamaranes F50 con 'foils').

"Yo nací en Madrid y tenía la nacionalidad holandesa por mi padre y la venezolana de mi madre. Al final, es aquí donde nací y siempre sentí ganas de representar al país. De pequeña nunca obtuve el pasaporte español y al volver a España podía pedir el pasaporte al llevar un año de residencia", explica sobre su doble nacionalidad.

Ahora, su experiencia en la navegación con 'foils' (hidroalas) puede ser importante para el Sail Team BCN, "porque en el 'foiling' se nota mucho las horas que pasas sobre barcos que van a gran velocidad y la soltura que vas adquiriendo con el tiempo".

El mayor problema del Sail Team BCN, como para algunos equipos que van a participar en la Joven Copa y la Copa Femenina es que no disponen de un AC40 (monocasco con 'foils' de 11,90 metros) como el que utilizarán en competición.

"De momento, entreno con el simulador, no he tocado ningún AC40. Y la verdad es que se me hace muy raro, ya que estoy acostumbrada a navegar mucho por sensaciones y estas desaparecen cuando estás en el simulador, pues te riges solo por lo que te dicen la pantalla y los número ", apunta Nicole Van der Velden. EFE

1010560

srb/gmh/jpd