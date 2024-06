Makoke nos comenta qué le ha parecido el reencuentro de su hija Anita con Miri tras 'Supervivientes'

Hace unas semanas, Kiko Matamoros exponía en 'Ni que fuéramos Shhh' los motivos por los que su relación con las Campos era prácticamente nula en la actualidad: el acercamiento de estas a Makoke y viceversa. Unos comentarios que han quedado en el olvido hasta hoy. Europa Press ha hablado en exclusiva con la madre de Anita Matamoros y nos ha confirmado lo que su exmarido expuso públicamente hace unos días: a pesar del distanciamiento que tuvo con ellas hace unos años, la relación con las Campos es muy buena. Tanto es así que la colaboradora de televisión ha querido salir en defensa de ellas por las críticas recibidas tras la celebración de la misa en honor a María Teresa Campos: "Yo entiendo que se reúnan y hagan una misa en... En homenaje a su madre, pero que era una cosa íntima y ya está". Eso sí, ella no estuvo y tampoco les ha escrito un mensaje para apoyarlas, pero sí que ha desvelado que "hablo mucho y con Carmen también, son mis compañeras y hay muy buena relación". Sobre el reencuentro entre Miri y su hija Anita, nos contaba que le ha parecido "súper bonito, pues cuando todos los amigos, cuando llega un concursante, pues abraza, que ya no podía, porque estaba en Sevilla y se vieron ayer y me parece súper bonito". Además, ha defendido que no tiene nada que ver con la relación de Anita con Laura: "No tiene nada que ver. Es su amiga y como cualquier amigo cuando llegaba de Supervivientes, que se lanzan al cuello, por lo mismo".

