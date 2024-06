Los jóvenes talentos piden paso en la Eurocopa

La Eurocopa siempre es el escenario ideal para que las grandes estrellas del fútbol continental y mundial brillen con sus respectivas selecciones, aunque esta EURO 2024, que se está disputando en Alemania desde el pasado viernes, también es territorio de talento joven que ya llama la puerta con fuerza, con los Lamine Yamal, Pedri González, Jude Bellingham, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Arda Güler y compañía. El correspondiente torneo del verano a nivel de selección es, además de siempre una buena razón para luchar por un título, el mejor escaparate para nuevas generaciones y jugadores que explotan a nivel global. Con algunas leyendas, como Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Toni Kroos, apurando sus carreras profesionales, llega el momento de otros, más jóvenes y con la ambición de hacerse un hueco destacado. En el fútbol español, Lamine Yamal es la esperanza para el presente y el futuro. Su irrupción, con apenas 16 años, en el FC Barcelona en la recién finiquitada temporada --aunque debutó en abril de 2023 con solo 15 años-- ha sido espectacular, poco a poco convenciendo a cuerpo técnico y afición para acabar como uno de los pilares del equipo azulgrana. Fijo en el Barça y ahora también en la selección. El precoz extremo ofrece descaro, verticalidad y desahogo a una combinado español flexible y con muchas variantes. Sus siete goles y siete asistencias con los que ha terminado el curso solo son un par de datos que arropan al talento del mayor diamante español del momento que proyecta un futuro brillante. Con solo ocho internacionalidades, está ante su primer gran torneo --el más joven en debutar en la historia de la EURO con sus 16 años y 338 días-- como pieza fundamental y ya asistente de Carvajal en el 3-0 sobre Croacia. Pegado siempre al extremo derecho, Yamal, que suele ser un dolor de muelas para sus marcadores con un regate vertiginoso, respondiendo a un tipo de futbolista, que recuerda al de calle, no muy habitual en el fútbol actual. En 'La Roja', su gran pareja es Nico Williams, que actúa por el flanco izquierdo y que, con 21 años, es su versión en diestro. Aunque quizá con más recorrido y velocidad, el del Athletic Club, titular con De la Fuente, también aspira a adquirir ese rol importante en el equipo. Tampoco faltó como mediapunta en el esquema del de Haro, por delante de Dani Olmo, un Pedri que llegó a la Eurocopa en su mejor momento de la temporada. Dejando atrás la pesadilla de las lesiones y con un buen tono físico, el mediocentro, que ya fue con solo 18 años 'Mejor Jugador Joven' en la edición de 2021, explota sus múltiples fortalezas escudado por el trabajo de Rodri y Fabián. El canario afronta su tercera gran cita con la selección más maduro y reencontrándose con su mejor versión. La Eurocopa también esperaba al inglés Jude Bellingham, de 20 años, después de su destacada participación en LaLiga y la Champions en su primer año como jugador del Real Madrid. 23 tantos con la camiseta blanca para llegar a la EURO y no frenar su progresión, ya que convirtió el gol del triunfo (0-1) de Inglaterra, una de las que más apuesta por los jóvenes, en el estreno. Su capacidad para estar en el sitio oportuno y ofrecer, casi siempre, la mejor solución para sus compañeros le hacen ser diferencial en el engranaje inglés. En este también destaca la presencia de Bukayo Saka, de 22 años, fijo para Mikel Arteta en el Arsenal y ya con mucha responsabilidad ofensiva pese a su corta edad, o el pujante Kobbie Mainoo (United), de 19. Junto a los Bellingham, Foden, Kane, Trent Alexander-Arnold y compañía, persigue levantar el trofeo con un papel importante. LA ANFITRIONA SE AGARRA A MUSIALA Y WIRTZ Obligada por los fracasos en los últimos grandes torneos, Alemania también tuvo que acometer un relevo generacional al que ha ayudado también la explosión de dos excelentes futbolistas. El primero, que ya se graduó en la élite, es Jamal Musiala. El mediapunta destaca por su polivalencia en la parte ofensiva, con una capacidad asombrosa de mantener el balón y salir de cualquier situación de presión con el esférico pegado a la bota. El jugador del Bayern de Múnich, con el que convirtió 12 goles y 7 asistencias este curso, acumula ya 30 internacionalidades con la 'Mannschaft' y parece haber encontrado a su mejor socio en el césped. Y ese no es otro que Florian Wirtz, la estrella del Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga. Con 21 años, ha sido uno de los futbolistas de moda este año, también como 'Jugador del Año' en Alemania. En su cuarto año en el equipo, bajo las órdenes de Xabi Alonso, ha terminado de eclosionar, como demuestran sus 18 goles y 20 asistencias con su club. Su potente disparo, su inteligencia con y sin balón, su capacidad para rebasar rivales y su visión de juego son la carta de presentación de un futbolista diferente que aspira a ser 'top mundial'. Tanto él, en su primer EURO, como Musiala fueron titulares y marcaron en la goleada por 5-1 ante Escocia. Una de las mayores irrupciones del torneo fue la de Arda Güler con Turquía este martes ante Georgia, en un duelo en el que marcó un golazo con un golpeo preciso y potente a la escuadra. Vincenzo Montella no dudó en aprovechar el buen momento en el que llegaba el madridista a la Eurocopa. Jugó cinco de los últimos seis encuentros de LaLiga marcando cinco dianas, y no falló a su cita con el gol en su debut en la EURO para confirmar que será relevante con solo 19 años. Otros que tuvieron un papel importante en el debut de sus selecciones fueron Jeremy Doku y Xavi Simons. El belga fue el más destacado de los de Domenico Tedesco, incisivo por la derecha y también por la izquierda para demostrar que puede ser un desatascador en momento complicados, aunque su equipo perdió ante Eslovaquia. Mientras que el neerlandés, también titular, sí celebró el triunfo como pieza más talentosa de un puzle formado también por Gakpo y Depay.

