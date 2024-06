La ONU dice que la inseguridad impide entregar ayuda desde Kerem Shalom pese a las "pausas tácticas"

Naciones Unidas ha subrayado que no ha podido distribuir ayuda en la Franja de Gaza a través del paso de Kerem Shalom, controlado por Israel, a pesar del anuncio del Ejército israelí sobre "pausas tácticas" en la zona en medio de su ofensiva contra el enclave, antes de afirmar que la situación "es muy peligrosa" en este área e insistir en que las declaraciones oficiales "aún han de traducirse en que llegue más ayuda a la gente que la necesita". "Aplaudimos el anuncio, pero aún ha de traducirse en que llegue más ayuda a la gente que la necesita", ha dicho el viceportavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, que ha incidido en que "el área entre Kerem Shalom y la carretera de Saladino es muy peligrosa para el movimiento de bienes por parte de los trabajadores humanitarios". Así, ha explicado durante su rueda de prensa diaria en la sede del organismo internacional en Nueva York que "los combates no son la única razón" por los que las agencias de la ONU no pueden recoger la ayuda y ha manifestado que "la ausencia de policía o ley en el área hace que sea muy peligroso mover allí los bienes". "Estamos dispuestos a colaborar con todas las partes para garantizar que la ayuda llegue a la población de Gaza y seguiremos trabajando con las autoridades y las fuerzas de seguridad, tratando de ver qué se puede hacer para tener condiciones de seguridad", ha destacado Haq. "Esperamos que este anuncio conduzca a nuevas medidas concretas por parte de Israel para abordar problemas duraderos que impiden una respuesta humanitaria significativa en Gaza", ha reiterado, antes de insistir en que hay conversaciones en marcha para buscar "acuerdos" con "autoridades locales sobre el terreno para garantizar la seguridad". De esta forma, ha especificado que "mucha" de la seguridad de las operaciones de la ONU "depende de la coordinación con las comunidades". "Uno de los problemas, como hemos estado señalando en las últimas semanas, es que cuando la ayuda llega a un lugar, la gente está muriendo de hambre y les preocupa que esa sea la última comida que vean", ha especificado. "Hay que asegurarles que habrá un flujo regular de mercancías para que no haya pánico cuando lleguemos a la zona", ha dicho Haq, quien ha incidido en que "no tiene constancia" de que "hasta ahora haya circulado ayuda humanitaria a través de esa carretera", pese al anuncio del Ejército de Israel. Las palabras de Haq han llegado después de que las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tildaran de "mentira" la decisión anunciada el domingo por el Ejército de Israel sobre la aplicación de "pausas tácticas" en el sur del enclave, de la que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo no haber sido informado por adelantado. "Hablar de pausa táctica en la guerra es una mentira israelí", dijo la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, que reclamó la apertura del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, cuyo lado palestino fue tomado el 7 de mayo por el Ejército israelí, que suspendió de esta forma las operaciones humanitarias en la zona. Por su parte, el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, aseguró en redes sociales que esta pausa --once horas sin bombardeos en una carretera desde Kerem Shalom, cerca de la frontera entre Gaza y Egipto, en dirección norte hacia el hospital Europeo cerca de Jan Yunis-- no iba a tener impacto alguno en las operaciones militares en el resto del sur de Gaza.

