Italia, campeona y otra vieja conocida a la que se le ha atragantado España en el siglo XXI

La selección española masculina de fútbol disputará este jueves (21.00 horas) su segundo partido de la Eurocopa que se está celebrando en Alemania y lo hará ante la actual campeona, Italia, un rival que, como Croacia, es un viejo conocido que no se le ha dado del todo mal en los últimos años. El choque entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Luciano Spalletti será el número 41 de una historia repleta de duelos tensos, emocionantes y casi siempre igualados, pero que desde 2008 han tenido más alegrías de la 'Roja' que de la 'Azzurra'. Estadísticamente, mucha igualdad con 13 victorias de España, 11 de Italia y 16 empates, con 45 goles españoles y 46 italianos. No hay que echar mucho la vista atrás para ver los últimos cruces entre estas dos campeonas del mundo que este jueves en el Veltins-Arena se verán las caras por octava vez desde 2016 y la cuarta desde 2021. Y de todos estos enfrentamientos, la 'Roja' sólo ha perdido uno, por 2-0 en los octavos de final de la Eurocopa de 2016 de Francia, donde la 'Azzurra' fue superior y la eliminó con goles de Chiellini y Pellè en un partido del que sobrevive Álvaro Morata. Del resto, pese a no tener la victoria, hay otra alegría italiana, la de las semifinales de la EURO de 2021, donde Morata equilibró el gol de Federico Chiesa y el billete para la final fue finalmente para los entrenado entonces por Roberto Mancini en la tanda de penaltis. Días después, Italia repetiría desde los once metros para batir a Inglaterra y ganar su segunda Eurocopa. Sin embargo, la 'vendetta' española no tuvo que esperar mucho porque meses después de ese éxito, las dos selecciones se cruzaron en una de las semifinales de la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones donde Italia ejerció de anfitriona. Dos goles de Ferran Torres en la primera parte dieron ventaja a los de Luis Enrique Martínez que aguantaron el triunfo pese al tanto de Pellegrini en el tramo final. Dos años después, repitieron duelo de semifinales en la 'F4' de esta competición y de nuevo el triunfo fue del combinado español ya con Luis de la Fuente al mando y también por 2-1. El 'olfato' goleador de Joselu Mato, atento para desviar un balón rebotado, hizo el 2-1 definitivo en el minuto 87 tras los tantos de Yeremi Pino y Ciro Immobile al inicio de encuentro. Además, de estos partidos, España e Italia estuvieron encuadrados en el mismo grupo de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018, y la 'Azzurra' no pudo ganar ninguno de los dos choques, empatando (1-1) en casa y cayendo claramente en el Santiago Bernabéu (3-0) en un choque recordado por la exhibición de Isco Alarcón. De hecho, en el siglo XXI, salvo esa victoria por 2-0 de 2016, la tetracampeona del mundo sólo ha derrotado una vez más a la triple campeona de Europa, en un amistoso en 2011 por 2-1, mientras que sufrió reveses en sus cuatro partidos oficiales, aunque tres desde el punto de penalti. Así, en los cuartos de la Eurocopa de 2008, la historia de España empezó a cambiar al eliminar a Italia en los penaltis tras un empate sin goles, mientras que en la edición de cuatro años después, 1-1 en la fase de grupos y luego goleada 4-0 de la entonces campeona del mundo en la final. Al año siguiente, 0-0 en las semifinales de la Copa Confederaciones y pase español a la final de nuevo desde los once metros. Ya a finales del siglo XX, las alegrías fueron para la 'Azzurra' que apeó a España en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos de 1994 al imponerse por 2-1 en un partido marcado por el postrero gol de Roberto Baggio, el mano a mano que Pagliuca le sacó a Julio Salinas con 1-1 y el codazo de Tassotti a Luis Enrique. En la fase de grupos de la Eurocopa de 1988, un gol del fallecido y recordado Gianluca Vialli fue decisivo, mientras que los dos equipos empataron sin goles en el estreno de la cita continental de 1980. Este partido fue curiosamente el primero oficial entre ambas selecciones desde el Mundial de 1934, un choque que estuvo marcado por la polémica. Se cruzaron en cuartos de final e Italia, anfitriona de esa cita, optó por el juego brusco para frenar a su rival, y el encuentro acabó con 1-1 y siete jugadores españoles lesionados que no pudieron jugar el partido de desempate que, con polémica arbitral, se llevaron los italianos, posteriormente campeones. Sus primeros encuentros oficiales fueron en los años 20 y en los Juegos Olímpicos de 1920, 1924 1928, con una sonora goleada 'azzurra' por 7-1 en la última cita en el partido de desempate.

Compartir nota: Guardar Nuevo