El jefe del OIEA visitará Ucrania en verano para abordar cuestiones de seguridad en la central de Zaporiyia

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha informado este miércoles de que tiene previsto visitar en verano Ucrania para abordar cuestiones "urgentes" en materia de seguridad en torno a la central de Zaporiyia, que se encuentra bajo control de las tropas rusas. Grossi ha indicado que durante su próxima visita prevé además visitar Kiev, la capital del país, para abordar las formas en que el organismo "puede contribuir a una mejora de la seguridad nuclear" en la zona, tal y como ha indicado en una entrevista con la agencia ucraniana Ukrinform. Asimismo, ha subrayado que las necesidades en torno a la central son "agudas" y ha incidido en la importancia de que "no se registre ataque alguno contra la infraestructura o las inmediaciones". "Esperamos que esto no pase en ningún momento", ha dicho. "He hablado de esto hace tan solo unos días con el ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko", ha afirmado Grossi, que se ha mostrado "preocupado" por las informaciones sobre la explosión de una mina antipersona cerca de la central. Los expertos del OIEA han estado presentes en la planta nuclear --la mayor de Europa-- desde septiembre de 2022, siete meses después del inicio de la invasión de Ucrania. La última rotación de observadores de la misión del organismo tuvo lugar el jueves pasado.

Compartir nota: Guardar Nuevo