El Gobierno permitirá nuevamente a Milei que aterrice en Torrejón durante su visita este viernes

El Gobierno ha autorizado finalmente al presidente de Argentina, Javier Milei, a que aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz y ha puesto a su disposición escolta para la visita que tiene previsto realizar este viernes a Madrid, repitiéndose así el protocolo de hace un mes, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, había dado a entender que podría ponerse alguna traba al nuevo viaje del mandatario argentino tras el choque diplomático provocado por el anterior, finalmente el Gobierno parece haber optado por no escalar la tensión. Milei viajará a Madrid para recibir un premio que le ha concedido el Instituto Juan de Mariana y la Presidencia argentina ha informado este mismo miércoles que será recibido también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le concederá la Medalla Internacional de la comunidad. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, había confiado este martes en que Milei mantuviera durante sus declaraciones "un respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español". También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro la semana pasada que "las afinidades ideológicas son libres en los gobiernos, pero el respeto es obligado". CRISIS DIPLOMÁTICA Durante su anterior visita el pasado 19 de mayo para asistir a un acto de Vox, Milei tildó de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, provocando una airada reacción del Gobierno con una declaración institucional del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Moncloa. El Gobierno optó primero por llamar a consultas a la embajadora española en Buenos Aires y en exigir una disculpa pública del mandatario. A continuación se procedió a convocar al embajador argentino en Madrid para trasladar este mismo mensaje y, tras constatar que no habría ninguna disculpa, se retiró definitivamente a la embajadora en Argentina. En su momento, Albares dijo que cuando llegara el momento el Gobierno estudiaría el siguiente viaje de Milei. "No es lo mismo una visita oficial que una privada", puntualizó, después de que el Gobierno hubiera afeado el hecho de que se recibió al presidente argentino con todos los honores, permitiéndole el uso de la base de Torrejón de Ardoz y brindándole escolta policial desde el Ministerio del Interior, como se hace en visitas oficiales, y este respondió insultando. La noticia de que el Gobierno dejará aterrizar en Torrejón al mandatario argentino se produce menos de 24 horas después de que este haya acusado de "cobarde" a Sánchez. Además, en los últimos días, Milei ha publicado varios mensajes en redes sociales cuestionando las políticas del Ejecutivo español.

