(AMP)Feijóo ve a Sánchez "incompatible con la regeneración" y Sánchez le replica que su plan se aprobará con o sin el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno "ya empieza a ser incompatible" con la regeneración democrática y le ha avisado que "su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" sino "con la Justicia", en alusión a las investigaciones judiciales su entorno familiar. En su réplica, Pedro Sánchez le ha advertido de que su plan se aprobará con o sin el primer partido de la oposición. "Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes", ha afirmado Sánchez, quien ha echado en cara a Feijóo "el bloqueo" que el PP "está haciendo al Consejo General de Poder Judicial y su renovación, tal y como mandata la Constitución española". Este cruce de reproches en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso se ha producido después de que Sánchez haya anunciado estos días que presentará en julio un paquete de medidas sobre "regeneración democrática". Además, y tras las elecciones europeas, PSOE y PP han mostrado su disposición a retomar las negociaciones para desatascar la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. FEIJÓO PIDE EL CESE DEL MINISTRO PUENTE Feijóo ha preguntado a Sánchez "en qué punto de su novedoso plan de regeneración democrática viene que un ministro sea reprendido por mofarse de desaparecidos, llame drogadicto a un jefe de Estado extranjero o llame saco de basura, por decirlo suavemente, a un ciudadano", en alusión a recientes declaraciones del titular de Transportes, Oscar Puente. El líder del PP ha dicho a Sánchez que "si alguien está al lado de su muro puede insultar, calumniar, injuriar, incluso corromperse". "Pero no es así, señor Sánchez. Si un ministro insulta, difama y calumnia, lo que tiene que hacer es dimitir, y si no, cesarle", ha manifestado. Además, ha señalado que "si hay indicios de que un político o un familiar del presidente ha cometido delitos de corrupción o de tráfico de influencias, lo que tiene que hacer es sentarse delante del banquillo de los jueces". "NO HAY REGENERACIÓN POSIBLE MIENTRAS SÁNCHEZ SEA PRESIDENTE" A renglón seguido, ha preguntado al jefe del Ejecutivo si para él es regeneración democrática tener "un fiscal general del Estado al borde de la imputación", "romper en dos el Consejo Fiscal y obligar a los fiscales del Tribunal Supremo a actuar en contra de su conciencia" o "usar una ley europea para proteger la libertad de prensa" y "querer colarla para discriminar la libertad de prensa". "¿Negar explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno más directo es regeneración democrática? Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente", ha enfatizado. Según Feijóo, Pedro Sánchez "ya empieza a ser incompatible con la regeneración" y le ha mostrado el plan de regeneración que el PP presentó en enero de 2023 con 60 medidas que "afectan a todas las instituciones". "No hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea presidente del Gobierno", ha espetado a Sánchez, cosechando una prolongada ovación de la bancada del PP. SÁNCHEZ: AFRONTAREMOS LA REGENERACIÓN "EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS" En su turno, Sánchez ha garantizado en el Pleno que su Ejecutivo "va a afrontar esa regeneración democrática" y que lo hará en los "próximos tres años" aunque al Partido Popular se le haga "larga la legislatura". "Vamos a contrastar con las cosas que ustedes hacen allí donde gobiernan", citando por ejemplo la eliminación de la oficina de lucha contra la corrupción de las Islas Baleares o el "execrable comportamiento del presidente del Parlamento de las Islas Baleares", que, según ha dicho, merecería "la reprobación y la dimisión", haciendo referencia al hecho de que Gabriel Le Senne (Vox) rompiera la foto de una víctima fusilada por Franco. Sánchez ha asegurado que también "han cambiado las leyes para controlar, por ejemplo, el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid", "prohíben que haya una comisión de investigación que investigue los muertos en residencias en la Comunidad de Madrid" o "derogan las leyes de memoria democrática y aprueban falsas leyes de concordia que lo que hacen es contravenir el derecho internacional humanitario". También ha echado en cara al PP que en sus gobiernos con Vox se dedique a "eliminar las concejalías de igualdad". "En uno de cada tres ayuntamientos que ustedes gobiernan con Vox, de más de 40.000 habitantes han desaparecido precisamente esas concejalías de igualdad". Es más, ha indicado que "esconden la declaración de bienes y actividades como hacen 46 de los 143 senadores y senadoras del PP". SÁNCHEZ: "APARECEN" AZNAR O AYUSO CUANDO HAY POSIBILIDAD DE PACTO Sánchez ha afirmado que España es "una democracia plena" pero "todos los rankings" e informes como el que hace anualmente la Comisión Europea les lleva a ponerse "un pero". "Y ese pero es el bloqueo que el PP están haciendo al CGPJ y su renovación, tal y como mandata la Constitución". En este sentido, ha recalcado que "cada vez que hay una opción" de que puedan "entenderse el Gobierno y el principal partido de la oposición", "aparecen" los "jefes" de Feijóo: "el señor Aznar, el señor Abascal y la señora Ayuso" y dicen que "ni se le ocurra" suscribir ese pacto. "¿Qué Feijóo vamos a tener hoy? ¿Vamos a tener el Feijóo que por una vez cumple con la Constitución o como siempre, va a cumplir con sus jefes?", ha interpelado al líder de la oposición en el Pleno de la Cámara Baja. El presidente del PP ha respondido entonces a Sánchez que "su principal problema no es con el CGPJ, su principal problema es con la Justicia", aludiendo así a la investigación a su esposa y a su hermano.

