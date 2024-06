Adrien Rabiot afirma que Kylian Mbappé podrá estar disponible "rápidamente" tras la fractura nasal

El centrocampista de la Juventus y la selección francesa Adrien Rabiot aseguró este miércoles que el delantero Kylian Mbappé podrá estar disponible "rápidamente" en la Eurocopa 2024, después de sufrir una fractura en la nariz en el estreno de los galos en el torneo ante Austria este lunes con triunfo de los de Didier Deschamps (0-1). "No creo que sea muy grave, creo que podrá estar disponible rápidamente. Aunque, por supuesto, la ausencia de Kylian es un problema, es un jugador muy importante para nosotros", valoró el mediocentro en rueda de prensa desde la concentración gala. Mbappé sufrió una fractura en la nariz, fruto de un golpe con el hombro del austriaco Kevin Danso durante el tramo final del encuentro celebrado en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf ante Austria. Tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente ensangrentado, pero no pasará por el quirófano "de forma inmediata" como se había previsto inicialmente, necesitando una máscara especial para jugar. Sin embargo, parece descartado para el partido de este viernes ante Países Bajos. "Es nuestro capitán y líder del equipo, así que creo que es un jugador muy importante para nosotros. Es algo que influirá en los adversarios y sus planteamientos, en su manera de preparar los partidos", dijo. "Tenemos un grupo excepcional, no lo vamos a ocultar. No soy el tipo de jugador que se vaya a quejar. Tenemos la posibilidad de reemplazar a Mbappé, tenemos que contar con el grupo. Es un golpe duro, pero tengo total confianza en todos los jugadores que tenemos en el banquillo y en la calidad que tenemos", agregó sobre la forma de sustituir al atacante. Además, el central William Saliba, que también compareció ante los medios, también se mostró con confianza para una pronta recuperación. "Lo ví esta mañana, estaba un poco mejor. Después, se fue a hacer otras pruebas, no sé más. La buena noticia es que cuando lo vi este mañana, estaba mejor", relató.

