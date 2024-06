Rubén Torres resopla al escuchar el nombre de Maite Galdeano a su regreso de Honduras

Exultante y derrochando amabilidad ante las cámaras. Así hemos visto a Rubén Torres a su llegada a España esta madrugada como flamante finalista de 'Supervivientes 2024', y favorito para hacerse con el premio de 200.000 euros. A pesar de que la organización del reality ha recibido a los cinco concursantes -el bombero, Arkano, Pedro García Aguado y Marieta, como finalistas; y Gorka, que fue expulsado a las puertas de la final este domingo- con unos maxi cascos para evitar que les llegue ninguna información del exterior y continúen completamente aislados hasta la gala de esta noche, el de Badalona no ha dudado en responder a todas las preguntas de Europa Press y hacer balance de lo que ha supuesto esta aventura para él. "Gracias, gracias, ha costado. Me encanta haber ganado tantas pruebas. Era difícil, contra tanta gente tan competitiva es muy difícil, pero ha sido una experiencia brutal, brutal. Me ha llenado muchísimo. Es la mejor experiencia del mundo aunque no sé qué es más duro, si el físico o la mente, yo creo que es de mente" ha confesado. Si ganase 'Supervivientes', como nos ha contado, le dedicaría el premio "a mi madre, que es la mejor del mundo" y lo que haría sería "disfrutar, disfrutar mucho, como ya lo estoy haciendo". Una victoria que parece que no tiene en mente celebrar con Maite Galdeano, que tras sorprenderle con su visita en Honduras ha confesado en diferentes platós que está enamorada de él y que espera que cuando termine el reality sigan conociéndose. Sin embargo, cuando le hemos mencionado a la madre de Sofía Suescun, Torres ha soltado un resoplido con el que ha dejado entrever que los sentimientos de la navarra no son correspondidos.

