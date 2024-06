La oposición venezolana denuncia la detención de otros dos colaboradores de campaña

El partido venezolano opositor Vente Venezuela ha denunciado este lunes la detención por parte de las fuerzas de seguridad de dos de sus colaboradores de campaña en la capital, Caracas, por lo que cerca de 40 militantes han sido arrestados en lo que va de año y coincidiendo con la campaña electoral de cara a las presidenciales, que se celebrarán el 28 de julio. Los detenidos son Javier Cisneros, coordinador nacional juvenil de la organización del partido, y Gabriel González, periodista y miembro del equipo nacional de comunicación. "Exigimos conocer su paradero y su inmediata liberación", ha instado a través de sus redes sociales la formación política, cuyo candidato a los comicios es Edmundo González Urrutia. En una rueda de prensa posterior a esta denuncia, el candidato opositor ha aseverado que "estos hechos" no "lograrán" que les "desanimen a continuar en la lucha electoral" de la que están "seguros de que van a ganar". "Denunciaremos esta nueva arremetida del Gobierno en todas las instancias internacionales que correspondan porque no permitiremos que sigan cometiendo estas graves violaciones del acuerdo", ha señalado. MACHADO CRITICA UN "RÉGIMEN CRIMINALIZADO" CONTRA LAS ELECCIONES Corina Machado, que fue la vencedora de las primarias de la oposición pero que posteriormente fue inhabilitada, ha aseverado en dicha rueda de prensa que lo que está pasando "en estas últimas horas en Venezuela es el régimen criminalizado" posicionándose en contra "de la ruta electoral" y la campaña, mientras que ha lamentado las condiciones contra los arrestados. En este sentido, ha insistido en que de "todos y cada uno" de los detenidos tanto de su partido como de los aliados "ninguno ha cometido delito alguno", ya que "lo único que han hecho es dedicarse" a realizar actividades de campaña. "Han sido detenciones arbitrarias, desaparición forzosa temporal", ha aseverado antes de agregar que durante este tiempo "no les han permitido" contacto ni con abogados ni con familiares y les han negado el derecho a la defensa. "Estos jóvenes (González y Cisneros) están siendo vinculados a un expediente en el cual se les acusa de investigación al odio y asociación para delitos por el simple hecho de acompañar a nuestro candidato a una actividad en Vargas (estado La Guaira). Cuando hay evidencia total y absoluta, en el mundo entero, de que es lejos de ser una instigación a la violencia. Más bien fue todo lo contrario, una promoción al diálogo y la aproximación respetuosa y pacífica entre ciudadanos", ha afirmado. La líder opositora ha pedido apoyo a la comunidad internacional, abogando por llegar a la cita electoral con el derecho de poder "elegir libremente a quien hoy representa la aspiración del cambio", en referencia a González. "Lo estamos haciendo en condiciones que son absolutamente contrarias no solamente al Acuerdo de Barbados, sino a cualquier estándar de una actividad de competencia electoral", ha aseverado. "Queremos que el mundo esté aquí acompañando a los venezolanos y haciendo saber a los que hoy están secuestrados por esta tiranía que no están solos. El 28 de julio será el día de la liberación de cada uno de ellos y de toda Venezuela", ha zanjado. González Urrutia ha terminado siendo el candidato oficial de la Plataforma tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias de 2023, María Corina Machado, y a su téorica sustituta, Corina Yoris. El próximo 28 de julio, se enfrentará al presidente, Nicolás Maduro, que repite como punta de lanza del chavismo.

