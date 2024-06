Gemma Cuervo se suma al elenco de ‘Del Revés 2’ y deja abierta la posibilidad de regresar a ‘La que se avecina’

La actriz Gemma Cuervo, una de las figuras más queridas de la televisión española, ha vuelto a ser noticia al anunciar su participación en la secuela de la exitosa película animada 'Del Revés 2'. En esta nueva entrega, una de las protagonistas de la mítica serie ‘Aquí no hay quien viva’ presta su voz al entrañable personaje de 'Nostalgia'. Es por ello que la artista ha expresado al equipo de Europa Press su entusiasmo por este nuevo proyecto y su amor por la profesión: "Para mí es felicidad. Mi trabajo siempre ha sido felicidad. Siempre me provoca felicidad". Unas palabras que reflejan el profundo amor que siente la actriz por su trabajo, un sentimiento que no ha disminuido con el tiempo. Pero no solo 'Del Revés 2' ocupa los pensamientos de Gemma Cuervo. La actriz también ha revelado su deseo de regresar a la serie 'La que se avecina', donde interpretó a Mari Tere durante varias temporadas. "Hombre, si hay algo, yo corro. Porque me encanta. Hombre. Claro que sí", ha afirmado con entusiasmo. Además, Gemma se ha mostrado agradecida por el apoyo incondicional de sus hijos, quienes están encantados de verla seguir activa en su carrera: "Están muy contentos, muy contentos de seguir a su madre, que no se canse de estar trabajando. Al contrario, a mí me da felicidad". El cariño y la admiración que Cuervo recibe de sus seguidores en redes sociales también han sido motivo de agradecimiento por parte de la actriz. "Que me queráis mucho. Y yo a vosotros, que el amor es lo más principal del mundo", declara, mostrando una vez más su afecto y gratitud hacia su público.

