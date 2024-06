El PP acusa al Gobierno de colonizar 38 instituciones, incluida la monarquía

El senador del PP Antonio Silván ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tener "obsesión por invadir las instituciones del Estado", contabilizando hasta más de 38 organismos públicos, incluido un intento de "colonizar" también la monarquía. Ante esto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha replicado que cuando los 'populares' gobernaban, la gente que lideraba algunas instituciones eran de "derechas". En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro Bolaños ha tenido que responder hasta seis preguntas sobre diversos temas, destacando la cuestión que le ha realizado el senador 'popular' sobre las instituciones del Estado. Y es que Silván cree que el PSOE ha "colonizado" más de 38 instituciones a través de exconcejales, exsenadores, exministros, exalcaldes y exdiputados todos ellos socialistas, según ha dicho el senador. En este sentido, el senador 'popular' ha enumerado "el Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Fiscal General, el CNI, RTVE, SEPI, Patrimonio Nacional, Red Eléctrica, RENFE, EFE, Correos, Aena, Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, Enagás, la Embajada de la ONU, la de la Unesco y la de la OCDE", entre otros. "Son insaciables", ha proclamado Silván, que ha acusado a Bolaños de que "han querido colonizar hasta la monarquía", haciendo referencia a la abstención del PSOE en Navarra a una declaración de respaldo a la monarquía. GENTE DE DERECHAS Por su parte, el ministro Bolaños ha replicado a estas palabras de Silván ironizando con que cuando gobernaba el PP, los que estaban al frente de estas instituciones "no eran gente de derechas", poniendo también de ejemplo a los expresidentes del Tribunal de Cuentas, de la SEPI o del Consejo de Estado. De la misma manera, el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha formulado una pregunta parecida a Bolaños, parafraseando incluso la cuestión que había realizado el senador del PP y apoyando esa lista de instituciones, que a su juicio, también están "colonizadas". Ante esto, Bolaños ha acusado a PP y Vox de realizar "la misma pregunta" con el mismo verbo y la misma formulación, algo que para el ministro es que ambas formaciones comparten "discurso", que se puede llegar incluso a intercambiar. Sin embargo, el ministro también ha querido reprochar al senador de Vox que este lunes difundiera un vídeo desde la casa en Extremadura del hermano del presidente del Gobierno, ya que, según ha dicho, es una "línea roja". PP: SÁNCHEZ QUIERE "DOTAR DE IMPUNIDAD" A SU ESPOSA Por otra parte, Bolaños ha negado que desde el Ejecutivo se haya atacado a jueces: "No escuchará usted en absoluto ninguna descalificación ni mía ni de nadie del Gobierno de España ante el Poder Judicial. De nadie, de nadie". Y ha replicado al PP que dejen trabajar a los jueces, fiscales, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y "a todos aquellos que persiguen delitos que afectan al Partido Popular o a personas de su entorno", acusándoles de "destruir pruebas y amedrentar a funcionarios cuando hacen su trabajo". La senadora del PP María José Pardo, que le había preguntado a Bolaños si considera que debe pedir perdón por descalificaciones al Poder Judicial, ha sostenido que "lo más grave" es que ahora "esas acusaciones vienen directamente del presidente del Gobierno, algo totalmente antidemocrático e impropio de la democracia". "Eso sí, en formato de carta de enamorado, porque imputan a su mujer, a la que se empeña en dotar de impunidad", ha añadido. Pardo también ha cargado contra el plan para mejorar la calidad democrática anunciado por Pedro Sánchez, que a su juicio lo que pretende es "amedrentar y amordazar a los medios de comunicación críticos" con el Gobierno, una situación que ha comparado con la Venezuela de Hugo Chávez: "Ahí vamos con ustedes, caminito del totalitarismo". Además, el senador 'popular' Luis Santamaría ha aprovechado una pregunta a Bolaños sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cargar contra el Gobierno, acusándole de que solo le importa "seguir en Moncloa" y "evitar que les juzguen por los casos de corrupción que les asedian". Ha añadido que para evitar ser juzgado, el Ejecutivo socialista solo puede hacer tres cosas: "O modifican el sistema de mayorías cualificadas para la elección de los miembros del CGPJ, o se cargan el sistema de acceso por oposición a la magistratura o eligen directamente a los magistrados del Tribunal Supremo". Para Santamaría, se vive un "tardosanchismo parecido al tardofranquismo" y ha añadido que el Gobierno ha hablado con la Fiscalía Europea "para que le eche una mano y no se juzgue a la Evita del peronismo español" --por Begoña Gómez, que está siendo investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios--. "Sánchez podrá mantenerse sólo si es capaz de cambiar las reglas del juego", ha apostillado. A esto, Bolaños ha respondido que "si el populismo, la demagogia y la exageración fueran un líquido pegajoso, algunos --senadores del PP-- no podrían levantarse de la silla en años". Y ha añadido que en la Unión Europea no existe un estándar para los Consejos Generales del Poder Judicial. "No hay ninguna norma imperativa", ha añadido, respondiendo así a la pregunta del senador de por qué el Gobierno "impide que los vocales del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos por los jueces de acuerdo con lo que exige la Unión Europea". A FAVOR DE LA AMNISTÍA También le ha formulado una pregunta la portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez, que ha reprochado al Gobierno la aprobación de la ley de amnistía, advirtiendo que el siguiente camino que puede tomar el Ejecutivo es el del referéndum. En su réplica, el ministro Bolaños ha sacado pecho de la aprobación de la ley de amnistía, reivindicando que no exista una mayoría independentista en el Parlamento catalán en la acutalidad. "Es resultado de una política ambiciosa", ha proclamado. LEY DE SECRETOS OFICIALES Con todo, la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha cuestionado también a Bolaños por si el Gobierno "cree que es compatible el combate democrático a la ultraderecha con el mantenimiento de la ley franquista de secretos oficiales". Al respecto, Bolaños también ha querido reivindicar el anteproyecto que presentó el Gobierno hace unos meses para la reforma de la ley de secretos oficiales, reconociendo que "es difícil explicar" que esta norma sea de la dictadura. "La voluntad del Gobierno es abordar esa reforma", ha sostenido Bolaños, que ha reclamado a Geroa Bai su apoyo y el aval de otros grupos para alcanzar un "acuerdo muy amplio" tanto del Congreso como del Senado. EN DEFENSA DEL FISCAL GENERAL Por otra parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha vuelto a reclamar la dimisión del fiscal general del Estado y ha atacado al Ejecutivo por abrir la puerta a una financiación singular para Cataluña. Ante esto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido en defensa del fiscal general, acusando al PP de "denostar" la institución de la Fiscalía General del Estado y reivindicando su labor.

