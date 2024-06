Al menos ocho muertos al incendiarse un autobús en Zimbabue

Al menos ocho personas han muerto y más de una decena ha resultado herida al incendiarse el autobús en el que viajaban, que no tenía permiso de circulación y que trasladaba a peregrinos que regresaban de un santuario en Zimbabue. El portavoz de la Policía zimbabuense, que ha anunciado una investigación, ha indicado que 14 personas han sido hospitalizadas y que hay dos más que están desaparecidas. El accidente tuvo en el distrito de Makoni, en el este del país. El Ministerio de Transporte ha indicado que el vehículo no tenía permiso de circulación y llevaba a 66 pasajeros, y ha agregado que le ha retirado la licencia a la empresa. Además, tanto el propietario como el conductor serán procesados. El autobús experimentó varias fallas mecánicas en el camino, incluidos problemas con el embrague. Poco después, los pasajeros notaron que salía humo del motor y alertaron al conductor. La mayoría de los pasajeros pudieron salir sin resultar heridos, informa el periódico 'The Herald'.

Compartir nota: Guardar Nuevo