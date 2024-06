La madre y el hermano de Antonio Tejado recuperan la sonrisa tras una escapada en familia

El pasado 20 de mayo Antonio Tejado salía en libertad provisional tras 98 días en prisión acusado de ser el presunto autor intelectual del violento atraco a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal. Y a punto de cumplirse un mes de su salida de la cárcel, y al contrario de lo que muchos aventuraban, el sobrino de la cantante mantiene un perfil bajo alejado del foco mediático y de cualquier polémica. Arropado de modo incondicional por su novia, Samara Terrón, y por su familia más cercana, al sevillano le está costando recuperar la normalidad, y por el momento no ha retomado sus estudios para opositar a Guardia Forestal ni sus visitas al gimnasio, siendo contadas las ocasiones en las que se ha dejado ver -además de para acudir a los Juzgados a firmar ante el juez cada 15 días- en estas 4 semanas. A quienes sí hemos visto más tranquilos y con una sonrisa que deja entrever que Antonio está bien, y ellos felices de tenerle de nuevo en casa, es a su madre y a su hermano. María José García y Chema Tejado han regresado este lunes a Sevilla tras varios días de descanso en la playa -no sabemos si con el ex de Chayo Mohedano o no- y, a pesar de su silencio, su actitud refleja que lo peor ha pasado A pesar de su rostro sonriente, la madre de Tejado no ha querido revelar cómo está su relación con María del Monte ni pronunciarse sobre las declaraciones de la tonadillera en su reaparición en público junto a Inmaculada Casal en el concierto de Marc Anthony en Sevilla, en el que ha reconocido que teniendo salud y el apoyo de sus seres queridos no puede pedir más.

