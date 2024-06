Arranca la cumbre de líderes de la UE con voluntad de un acuerdo para el reparto de altos cargos

Los líderes de la Unión Europea han arrancado este lunes la cumbre informal en la que esperan cerrar un acuerdo rápido sobre la renovación de la cúpula de las instituciones europeas y a la que llegan con el tándem formado por la conservadora Ursula Von der Leyen, que seguiría al frente de la Comisión Europea y el socialista portugués António Costa como presidente del Consejo, como escenario más probable. La cita ha arrancado con una reunión informal de los negociadores 'populares', el primer ministro polaco, Donald Tusk, el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotakis, y los encargados por parte socialista, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Por parte de los liberales negocian el presidente francés, Emmanuel Macron, y su colega belga, Alexander De Croo. En todo caso, a su llegada a la reunión en Bruselas, el cancilller alemán, Olaf Scholz, ha señalado que hay una "mayoría estable" en el Parlamento Europeo de 'populares', socialistas y liberales por lo que espera que haya entendimiento entre familias. "Sería importante que se decida rápidamente aquí, porque vivimos en tiempos que son difíciles", ha asegurado. Misma línea ha defendido la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien ha defendido que Ursula von der Leyen ha hecho un "gran trabajo" los últimos cinco años al frente del Ejecutivo europeo y valorado la candidatura de su "buen colega", Antonio Costa, al tiempo que se ha descartado para los cargos comunitarios. "Necesitamos una decisión rápida ante los retos que hay en el mundo. Necesitamos un liderazgo fuerte en la UE y estoy seguro de llegaremos a una buena solución", ha afirmado sobre las perspectivas para distribuir los puestos. Por su lado, los dirigentes 'populares' han entrado en bloque defendiendo la designación de Von der Leyen para un segundo mandato al frente de la Comisión como candidata del partido ganador en las elecciones europeas. En este sentido, el primer ministro irlandés, Simon Harris, ha insistido en que haya una propuesta "equilibrada" que "refleje el resultado de las elecciones europeas" tras la clara victoria de los 'populares' en los comicios del pasado domingo. Harris no espera que se tomen decisiones esta misma noche, sino en la cumbre formal del 27 y 28 de junio, aunque ha llamado a "aclarar rápidamente" el escenario y no demorar la designación durante semanas. Al ser preguntado por dos de los favoritos, Costa y Kallas, el 'taoiseach' se ha referido a ambos como "buena gente", sin entrar a valorar sus candidaturas. Su colega portugués, Luis Montenegro, apuesta que durante la reunión se pueda llegar a un principio de acuerdo para un reparto de cargos según las familias políticas. En este sentido, ha reiterado que su gobierno respaldaría a su predecesor Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo, si la familia socialdemócrata opta por él para el puesto. Montenegro ha defendido que tendría "más confianza" en Costa que en un "socialista alemán, español, maltés o danés", en referencia a los otros líderes socialdemócratas en la sala del Consejo Europeo. Aunque la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, ha llegado sin hacer declaraciones a la reunión de líderes, el ministro de Exteriores del país, el ‘popular’ Antonio Tajani, ha dicho en declaraciones previas que Italia aspira a lograr una cartera de primer orden en el próximo Ejecutivo comunitario. Tajani ha avisado de que Italia no se conformará con una cartera "de segundo nivel" y descartado ocupar la jefatura de la diplomacia europea porque ese cargo se considera para los liberales. Respecto a las opciones de Costa como presidente del Consejo Europeo, Tajani ha asegurado que su candidatura genera "perplejidad" en la familia conservadora por haber sido poco "firme" respecto a Ucrania pero ha concedido que los líderes europeos quieren "acelerar" en la designación de los ‘top jobs’ para enviar una señal de fortaleza. MÁS DUDAS SOBRE KALLAS COMO ALTO REPRESENTANTE Según este reparto, la primera ministra de Estonia, la liberal Kaja Kallas, tomaría el relevo de Josep Borrell al frente de la diplomacia europea, un puesto que genera más dudas entre algunos líderes por sus posiciones duras frente a Rusia. En un mensaje en redes sociales, el primer ministro polaco, el 'popular' Donald Tusk, ha respaldado la candidatura de Kallas en el reparto de puestos europeos subrayando que la dirigente báltica "entiende la realidad ucraniana y rusa muy bien y representa unas posiciones que también son las de Polonia". De lado de Eslovaquia, el presidente, Peter Pellegrini, presente en la cita en sustitución del primer ministro, Robert Fico, que se recupera del tiroteo que sufrió hace unas semanas, ha expresado cierta reticencia ante perfiles que generen "más tensión" con Rusia, en un aviso velado a Kallas, vista en Bruselas como un 'halcón' dentro de la UE en la política relativa a Moscú. "Tenemos que tener precaución sobre quién representa a la UE a nivel internacional y no generar más tensiones que las que hay en la realidad. Debemos tener a alguien que calme la situación", ha asegurado Pellegrini a su llegada a la reunión en la capital comunitaria, al tiempo que ha augurado que habrá acuerdo a finales de mes. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/882668/1/arranca-cumbre-informal-lideres-union-europea TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Compartir nota: Guardar Nuevo