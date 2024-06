Luis Vicente 'Pinocho' desvela en qué punto se encuentra el proceso para ser reconocido como hijo de Bernardo Pantoja

Hace unos días se presentó la obra 'el ADN que te parió', de Fermín Cabanillas, y allí pudimos ver a Luis Vicente 'Pinocho' junto con su abogado, Fernando Osuna. Pudimos preguntarle por el proceso que sigue abierto para ser reconocido como hijo de Bernardo Pantoja y nos confesó en qué punto se encuentra. Luis Vicente nos confirmaba que "se mandó la demanda" y que "estamos a la espera" de una respuesta... él desea que Anabel Pantoja se prese a hacerse la prueba de ADN para saber de una vez si es o no hijo del hermano de Isabel Pantoja. "Ojalá ella se preste a hacerse la prueba de ADN conmigo, porque yo, si te digo la verdad, yo lo que quiero es que ella se presente, ¿no? A mí que un juez me otorgue un apellido, si te digo la verdad, no lo quiero, ¿no? Yo quiero que ella se preste" aseguraba. 'Pinocho' nos comentaba además que "si ella quiere tener una relación de hermano conmigo, aunque a veces estoy que no la quiere tener, bueno, pues no pasa nada, yo la respeto cien por cien, que ella no quiere, pues nada, cada uno por su lado y ya está, como estamos haciendo a día de hoy". Tras conocer la noticia del embarazo de Anabel, Luis Vidente le enviaba sus mejores deseos a través de nuestras cámaras: "Le deseo lo mejor en esta etapa y que sea muy feliz tanto ella como su pareja y que salga todo bien y poco más".

