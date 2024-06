El presidente de Los Republicanos celebra las decisiones judiciales que anulan su expulsión

El presidente del partido francés de Los Republicanos, Eric Ciotti, ha declarado este domingo que celebra las decisiones judiciales que le mantienen al frente del partido por la crisis abierta después de que declarara su intención de formar una alianza con la ultraderecha, lo que motivó su expulsión inicial de la formación conservadora. En declaraciones al 'Journal du Dimanche', Ciotti ha denunciado que su expulsión fue "un pisoteo" de los estatutos del partido y una "violación de las reglas del funcionamiento democrático". Además, describió lo ocurrido como un "intento de golpe de estado" efectuado por "algunos individuos" para asumir el control del partido, "pero se ha hecho justicia y estoy encantado". El jefe de Los Republicanos se dirigía así de manera velada a François-Xavier Bellamy y a David Lisnard, al primero en particular, quien expresó su rechazo radical a cualquier asociación con la ultraderecha, representada en la Agrupación Nacional y a su presidente, Jordan Bardella, grandes triunfadores de las elecciones europeas, por considerarla contraria a las posturas de los Populares Europeos, a quienes pertenecen Los Republicanos. En este contexto, Ciotti ha declarado su intención de reunirse este lunes con sus rivales para "enderezar a esta familia política", en un encuentro donde "todos serán bienvenidos, sin rencor ni sectarismo alguno, independientemente de las actitudes y posiciones mantenidas esta semana". Aquí Ciotti sí que ha tendido explícitamente la mano a Bellamy y a Lisnard, con quien espera "proponer en conjunto una oferta política clara y fuerte para la elecciones legislativas" con solo una línea roja: "Jamás llegaremos a un acuerdo ni con Macron ni con la izquierda". El presidente de los Republicanos ha insistido en que sigue firme en su intención de declarar una alianza con Bardella y Agrupación Nacional para "marcar la renovación de una verdadera alianza popular, en un momento crítico en el que todavía es posible salvar al país del declive" porque "Francia podría desaparecer bajo un régimen autoritario de extrema izquierda". Los Republicanos por contra, han rechazado las resoluciones judiciales contra la expulsión de Ciotti, alegando que no se centran "en el fondo" del asunto y que sus efectos son temporales. "La decisión adoptada hoy (por el viernes) por el Tribunal Judicial de París no anula la exclusión del Sr. Ciotti", sentenció la formación en un comunicado compartido en su cuenta en la red social X. Los conservadores han argumentado que la mencionada resolución "se niega a pronunciarse sobre el fondo del asunto y se limita a suspender temporalmente sus efectos hasta que el asunto sea juzgado en cuanto al fondo, algo que ocurrirá la próxima semana".

Compartir nota: Guardar Nuevo