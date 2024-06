Domingo, 16 de junio de 2024 (10.00 GMT)

UCRANIA CUMBRE

Burgenstöck (Suiza) - Segundo día de la cumbre internacional sobre Ucrania que se celebra en esta localidad suiza con la esperanza de trazar una hoja de ruta que permita abrir una vía de negociaciones de paz con Rusia.

ISRAEL PALESTINA

Jerualén - El Ejército israelí anuncia que pausará diariamente sus ataques en el sur de Gaza entre las 08.00 y las 19.00 horas para permitir la distribución de ayuda en la zona, donde la situación humanitaria es catastrófica.

Birzeit (Cisjordania ocupada) - El profesor Imad Asmad imparte sus clases desde la Universidad de Birzeit, en Cisjordania ocupada, sin saber cuántos estudiantes aparecerán al otro lado de la pantalla: sus alumnos están en Gaza. Por Paula Bernabéu (ENVIADO)

MÉXICO TRANSICIÓN

Ciudad de México - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, concluyen su primera gira conjunta en el norte del país, donde evidenciaron el estilo que marcará la transición de Gobierno. (foto) GRECIA NAUFRAGIO

Atenas - Un año después del naufragio ante la costa griegas del pesquero Adriana, en el que murieron cientos de inmigrantes, una treintena de supervivientes siguen atrapados en Grecia, sin permiso de trabajo y a la espera de asilo. Por Diego Sáez Papachristou. (ENVIADO)

EEUU TEATRO

Nueva York - Se anuncian los ganadores de los premios de teatro Tony, que son en Broadway lo que los Óscar en Hollywood y para los que este año parte como favorito el musical autobiográfico de Alicia Keys, 'Hell's Kitchen'.

ARGENTINA TEATRO

Buenos Aires - La renombrada actriz argentina Esther Goris, conocida por su memorable actuación en 'Eva Perón' (1996), comparte vivencias de su dilatada carrera y la importancia de un personaje que no solo la catapultó artísticamente a nivel mundial, sino que también le permitió explorar la complejidad de un personaje que sigue siendo una figura central en la política, la cultura y la sociedad de Argentina. Por Manuel Fuentes

Agenda Informativa

Kaohsiung (Taiwan).- El presidente taiwanés, William Lai, encabeza un desfile militar por el centenario de la Academia Militar de la República de China (nombre oficial de Taiwán).

Buenos Aires.- Procedente de Europa, el presidente Javier Milei regresa a Argentina para proseguir con su ambicioso programa de reformas.

Nueva York.- El cannabis ya no es ilegal pero no termina de ser legal y los locales que venden marihuana en Nueva York viven en la constante zozobra de que los cierren por no tener todos los papeles en regla.

Lisboa.- Lisboa acoge la 20ª edición del festival de música Rock in Rio. Buenos Aires.- El restaurante Alamesa de Buenos Aires es un innovador proyecto de inclusión social; destaca por ser atendido en su totalidad por jóvenes neurodivergentes,. La Habana.- José Alfredo Jiménez también sigue siendo 'el rey' en Cuba, cuyo Teatro Nacional será por primera vez escenario de un concierto homenaje al más importante cantautor de la música ranchera.

EFE Internacional

