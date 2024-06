Crónica del Real Oviedo - RCD Espanyol, 1-0

El Real Oviedo venció (1-0) al Espanyol en la ida de la final del 'playoff' de LaLiga Hypermotion, un triunfo merecido a pesar de la igualdad del choque en el Carlos Tartiere, que pudo ser mayor si no es por el VAR, con lo que aún sigue abierto el billete a Primera. El equipo asturiano, con una afición entregada en busca del ascenso 23 años después, se adelantó gracias a Alemao en el minuto 72, un 1-0 que terminó siendo el resultado con el que empiece la vuelta en Cornellà el próximo domingo. El gol empujó a los locales a por el segundo y no subió el de Masca por milímetros. El VAR anuló el 2-0 por fuera de juego y el Espanyol se salvó del acoso de un Oviedo que no podrá celebrar en exceso. El equipo perico perdió como no hacía desde febrero, pero en casa tendrá la opción de remontar y cumplir con su ascenso inmediato siempre que bajó a Segunda, nunca más de un año seguido en la categoría de plata. El Oviedo fue valiente y ambicioso, y mantuvo su apuesta durante los 90 minutos. El primer tiempo fue muy igualado. El Espanyol empezó fuerte, como viene haciendo en estos 'playoffs', y tuvo la primera ocasión a los dos minutos por medio de Jofre. Poco a poco creció el Oviedo y tuvo la suya en las botas de Alemao. El delantero brasileño reclamó penalti en esa misma jugada, pero no hubo reacción arbitral. Pese a que ambos equipos quisieron generar peligro, también estuvo el freno de mano o la precaución de serie como buena final. Tras el descanso, después de otro intercambio de llegadas, quien se desató fue el Oviedo. De los cambios, el más decisivo fue el de Masca para los asturianos, con una buena ocasión pasada la hora de encuentro, tras un taconazo precioso de Alemao. El meta Joan García se lució, pero no pudo hacer lo mismo en una falta envenenada Seoane que casi le mete en su portería. El despaje a zona conflictiva lo cazó Alemao para hacer el 1-0 y lanzar a los suyos a por la eliminatoria. El Oviedo se creció y poco después llegó el 2-0, en una gran jugada que culminó Masca pero ligeramente adelantado. El VAR salvó al Espanyol y el equipo 'perico' dio por buena la derrota por la mínima, aún con el susto en el cuerpo, pensando en buscar la remontada en la vuelta ante su público en el Stage Front Stadium. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL OVIEDO, 1 - RCD ESPANYOL, 0. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. REAL OVIEDO: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Pomares (Bretones, min.61); Luismi (Homenchenko, min.78), Colombatto, Seoane; Paulino (Dubasin, min.35), Sebas Moyano (Masca, min.60) y Alemao (Bastón, min.78). RCD ESPANYOL: Joan García; Óscar Gil (Balde, min.76), Calero, Cabrera, Oliván (Pere Milla, min.76); Bare, Gragera, Aguado (Sergi Gómez, min.62), Jofre (Salvi, min.62); Puado (Melamed, min.62) y Braithwaite. --GOL: 1 - 0, min.72, Alemao. --ÁRBITRO: Arcediano Monescillo (C. Castellano-manchego). Amonestó a Luismi (min.67) por parte del Oviedo. Y a Balde (min.71) en el Espanyol. --ESTADIO: Estadio Carlos Tartiere.

