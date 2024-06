Ángeles Blanco nos confiesa cómo se lleva con su compañera, Isabel Jiménez

Si hay algo que siempre se ha comentado de la Reina Letizia en cuanto a estética se refiere, además de sus inmejorables estilismos, ha sido su figura corporal. No hay duda de que la monarca se preocupa por su aspecto físico y luce un cuerpo trabajado. Con numerosos looks nos hemos dado cuenta de esos brazos tonificados, que han sido en muchas ocasiones más comentados que el propio look. Hace unos días hablábamos con la presentadora de Informativos, Ángeles Blanco, y nos desvelaba que comparte esa característica con la monarca. "Con ella no lo sé, pero directamente cada vez que enseño los brazos todo el mundo dice es que la reina y tú, tú y la reina" nos aseguraba la periodista, dejando entrever que muchas personas le han comparado sus brazos con los de la Reina Letizia. Viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, nos comentaba cómo ha llevado en casa el cambio de horario tras el paso de fines de semana al diario: "Al principio teníamos cierto temor porque llevábamos 13 años y medio separados y el niño que tiene 11 nació cuando estaba en fin de semana, teníamos ese miedo de a ver ahora cómo gestionamos esto. Estamos muy a gusto y muy contentos". Por último, le preguntábamos por su compañera Isabel Jiménez y nos confesaba que "llevamos mucho tiempo trabajando juntas, yo llevo una eternidad en Telecinco, ella unos años, hemos sido compañeras, nos hemos llevado muy bien, pero nunca habíamos coincidido en la presentación, estamos ahí las dos con el poder femenino".

