Victoria Federica, pura inspiración con un vestido romántico de flores y escote bardot

Recién llegada a Madrid tras una escapada con amigos a Marruecos después de asistir a la fiesta sorpresa de cumpleaños de su prima Irene Urdangarín, Victoria Federica ha reaparecido por todo lo alto en la inauguración del nuevo proyecto de Mar de Frades, 'Casa Atlántica', en una glamourosa fiesta en el madrileño Palacio de Santa Bárbara a la que también han asistido otros rostros conocidos como Amelia Bono, María García de Jaime y Tomás Páramo, Willy Bárcenas, Beltrán Lozano o Lucía Pombo. Y aunque una vez más ha destacado por su esquiva actitud ante las cámaras, esquivando las preguntas, lo cierto es que en esta ocasión se le perdona por el look con el que se convirtió en la más estilosa de la fiesta. Un vestido largo con escote bardot, manga larga ligeramente abullonada y un delicado estampado floral en tonos rosas y verdes sobre fondo beige, confeccionado en lino, de la firma Agua By Agua Bendita. Un diseño romántico y perfecto para cualquier ocasión que, sin embargo, no es apto para cualquier bolsillo puesto que cuesta la friolera de 995 euros, aunque de sobra es conocida la pasión de la hija de la infanta Elena por la moda y las firmas más exclusivas. Como complementos, unas sandalias planas quizás un tanto informales para la ocasión, ya que al vestido le hubiesen pegado más unos buenos tacones, o incluso unas cuñas de esparto como las que tanto le gustan a la Reina Letizia, y unos originales pendientes con forma de clip. Pero si algo nos ha gustado de Victoria es su peinado, un favorecedor moño a media altura dejando dos mechones sueltos enmarcando su rostro.

Compartir nota: Guardar Nuevo