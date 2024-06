David Summers, su actuación más especial junto a su hijo Dani: "Es un genio de la música"

David Summers, el icónico cantante de Hombres G, no ha querido perderse la presentación de 'Rock a la par', una iniciativa que ha contado con el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El artista ha vuelto a subirse a un escenario para cantar su mítica canción 'Voy a pasármelo bien' mientras que su hijo Daniel tocaba el bajo, mostrando sus dotes como músico, virtud que ha heredado de su padre. Un proyecto por el cual el cantante ha confesado estar "ilusionadísimo", afirmando que sacará tiempo para apoyarlo junto al joven. Además, David ha compartido con nosotros algunos detalles sobre su próxima boda con Christine Cambeiro, un evento que promete ser una celebración musical inolvidable: "Vamos a tener una orquesta de Big Band buenísima, un grupo de reggae increíble, y por supuesto, Hombres G también tocará algunas canciones. Dani subirá al escenario, en fin, va a ser una fiesta musical completamente". El artista ha aprovechado la ocasión para deshacerse en halagos hacia su futura esposa. "Bueno, yo, de verdad, no pensaba que me iba a casar otra vez, nunca en mi vida, pero he encontrado una mujer que es una maravilla, que me apoya en todo, que me quiere muchísimo a mí y a mis hijos, que cuida de nuestra familia. Aparte de ser una preciosidad, estoy feliz con ella. Me parece que ya no tengo que buscar más, esto es lo que necesito y es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida". Además de los preparativos de su boda, David Summers también ha expresado su agradecimiento hacia Isabel Díaz Ayuso por su apoyo en el proyecto 'Rock a la par': "La verdad es que ha sido muy emocionante. No esperaba que fuera tan emocionante. Me han encantado las palabras de Isabel, que es una tía fantástica, y todas las cosas bonitas que ha dicho de Dani y el apoyo que está dando a este proyecto tan bonito. 'Rock a la par' es una iniciativa que busca incluir a personas con discapacidad en el mundo de la música, y Summers ha destacado el papel de su hijo Dani en este proyecto: "Estamos muy entusiasmados con este proyecto. Dani es un genio de la música, y ver cómo se desarrolla y contribuye es algo que me llena de orgullo. Este proyecto no solo busca talento musical en todas las edades, sino también en todas las capacidades, demostrando que todos tenemos algo único que aportar".

