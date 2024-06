Porsche, rival a batir; la revancha de Miguel Molina y el estreno de Palou

Óscar Maya Belchí

Le Mans (Francia), 14 jun (EFE).- La 92ª Edición de las 24 Horas de Le Mans arrancan este sábado a las 16:00 horas CEST (-2 GMT) con récord de participación en Hypercar, la categoría principal, con 23 coches en pista, entre los que destaca el favoritismo del Porsche número 6, que saldrá en pole y es el líder del campeonato, y en el que los españoles Miguel Molina y Álex Palou, este en su estreno, persiguen su primera victoria.

Un Mundial de Resistencia (WEC, por sus siglas en inglés) al que pertenece la cita de Le Mans como parte de su calendario, que sigue atrayendo marcas y prosigue su crecimiento respecto a un periodo, de 2018 a 2022, en el que solo los dos coches de Toyota apostaron por él.

La alineación de Hypercar para Le Mans será la mayor hasta la fecha, con un total de 23 participantes en la categoría principal, por los 16 que contó la parrilla de Hypercars del año pasado.

Un total de nueve fabricantes competirán en Hypercar, entre ellos Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Isotta Fraschini, Lamborghini, Peugeot, Porsche y Toyota. Además, habrá otros 16 participantes en LMP2 y 23 en LMGT3 para completar una parrilla de un total de 62 coches y 186 pilotos.

De ellos, el principal candidato para la victoria absoluta en categoría Hypercar es el Porsche número 6 del francés Kévin Estre -autor de la pole el jueves-, el alemán Andre Lotterer y el belga Laurens Vanthoor.

Los líderes del WEC demostraron tener buen ritmo a una vuelta y se hicieron con la primera posición de parrilla en el último intento. Por detrás, saldrá uno de los tapados, el equipo Cadillac, que hizo segundo y tercero en clasificación, pero el Cadillac 2, con Palou en su nómina de pilotos, partirá séptimo por arrastrar una sanción de la última cita del Mundial, en Bélgica.

Así, después del Cadillac 3, aparece el último ganador, el Ferrari 51 de los italianos Alessandro Pier Guidi y Antonio Giovinazzi y el británico James Calado; y el Ferrari 50, con el español Miguel Molina, el italiano Antonio Fuoco y el danés Nicklas Nielsen.

“No somos los más rápidos, pero lucharemos. Es una carrera que me hace mucha ilusión, desde hace tiempo”, dijo Miguel Molina este viernes a la prensa española en el Circuito de la Sarthe, donde se disputan las 24 Horas de Le Mans.

Un equipo de Miguel Molina que en la edición de 2023 salió desde la pole, pero un problema mecánico les impidió luchar por la victoria hasta el final y concluyó en cuarta posición.

El otro español en Hypercar es Álex Palou. Recién llegado de sus compromisos en Estados Unidos, con la IndyCar, ha usado los entrenamientos libres para coger confianza con un Cadillac, muy diferente a los monoplazas a los que está acostumbrado, y desde sus rivales señalan al equipo estadounidense como el tapado para hacerse con la victoria.

Eso sí, pocas previsiones con certeza se pueden hacer en una prueba con nueve fabricantes, con 24 horas por delante y una climatología que cuenta con amenaza de lluvia y previsión de fuertes rachas de viento. Además, para esta edición, la FIA -reguladora del WEC- suprimió los calentadores de neumáticos para los Hypercar y esa gestión de goma fría en salida de boxes y, en ocasiones, con cambio de piloto, será clave.

Una categoría de Hypercar en la que el argentino José María ‘Pechito’ López sustituye al británico Mike Conway, por una lesión de costilla y clavícula que sufrió en un incidente ciclista la semana pasada. Eso sí, su Toyota 7 saldrá en 23ª lugar, la última posición de los Hypercar debido a una sanción a su compañero, el japonés Kamuy Kobayashi por ser el culpable de una bandera roja, tras una salida de pista, en la primera jornada de clasificación.

Además, una de las figuras a seguir durante la prueba será la del alemán Mick Schumacher. El hijo de Michael -siete veces campeón del mundo de Fórmula 1- se estrena en Le Mans a los mandos de un coche 36 de Alpine, la marca francesa que pone por primera vez a prueba su Hypercar en su carrera de casa.

También habrá grandes focos de atención en las otras dos categorías. En la segunda, por orden de velocidad, LMP2, que solo corre en Le Mans y no en el resto del campeonato, el español Lorenzo Fluxá (Oreca Cool Racing) saldrá en sexto lugar.

Por otro lado, en LMGT3, la categoría de turismos, el equipo Aston Martin-Heart of Racing en el que participa el español Álex Riberas saldrá quinto.

Además, el equipo del español Dani Juncadella (Chevrolet-TF Sport) partirá desde el séptimo lugar.

Categoría en la que se estrena una leyenda del mundo del motor, aunque de las dos ruedas. El nueve veces campeón del mundo de motociclismo Valentino Rossi. El italiano es la persona más buscada por aficionados en el paddock, aunque no pudo traducir esa euforia en un buen resultado en clasificación y partirá desde la 12ª plaza.

Además, en LMGT3, volverá a participar el equipo femenino Iron Dames, quien logró una pole esta temporada pero aún no ha podido traducir su buen ritmo en una victoria. Un equipo, apoyado por la marca Lamborghini, que no podrá contar con la francesa Doriane Pin, tras sufrir una lesión en las costillas de la que no se ha podido recuperar a tiempo, por lo que la sustituye la suiza Rahel Frey, en la que será su sexta participación en Le Mans. EFE

