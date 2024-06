Blanca dice adiós a 'Supervivientes', Marieta se convierte en la última líder, y revoluciona las nominaciones

Lo anunciaba el martes Carlos Sobera durante el último 'Tierra de nadie' de esta edición. ¡Supervivientes 2024 ha entrado en la recta final! Será este domingo 16 de junio cuando se celebren, todavía desde Honduras, las semifinales del reality y conozcamos el nombre del último expulsado; a continuación, los finalistas -cuatro afortunados de los que, spoiler, ¡ya conocemos dos nombres!- pondrán rumbo a España tras más de 100 días en los Cayos Cochinos para vivir la gran final el próximo martes 18, día en el que conoceremos al flamante ganador de los 200.000 euros. Así que este jueves era, digamos, la semifinal de la semifinal y una noche clave en la que Marieta o Blanca dirían adiós al concurso tras su nominación el domingo pasado y la salvación de Gorka Ibarguren este martes. Pues bien, no hubo sorpresas y a pesar de que ha 'resucitado' en varias ocasiones durante la aventura -ya que fue expulsada en dos ocasiones- la windsurfista sevillana fue la expulsada por la audiencia tras quemar su último cartucho ocupando el hueco dejado por Ángel Cristo Jr. tras su expulsión disciplinaria. "He disfrutado muchísimo. Lo he vivido todo" confesaba Blanca con una sonrisa a pesar de quedarse a las puertas de la final, orgullosa de haber llegado hasta aquí y de todas las "experiencias" que ha vivido en el reality. En su despedida, un apoyo directo a Marieta, la última chica del grupo, a la que ha pedido que "confíe" en sí misma porque "inspira a un montón de gente". "Sé tú y lucha la final, a tope" afirmaba muy emocionada. UN INESPERADO LÍDER CON EL QUE NADIE CONTABA Y LAS NOMINACIONES MÁS DURAS DE LA EDICIÓN A pesar de la expulsión de Blanca el juego debía continuar, y los últimos supervivientes se disputaban una prueba de líder en la que -a diferencia de otros juegos en los que lo más importante ha sido la fuerza- el equilibrio era la clave. Y sin llegar a créerselo por haberse impuesto a rivales tan poderosos como Gorka o Rubén Torres -que tiene el récord de victorias en pruebas de líder- Marieta vivía su gran noche haciéndose con el collar de líder y, sin ella ser consciente, convirtiéndose en la primera finalista de 'Supervivientes 2024'. Una noche en la que la emoción y los nervios estaban a flor de piel y en la que tocaba nominar por última vez sabiendo que cualquier voto podía poner a uno de sus compañeros en la picota porque solo quedan cinco. Y, como han justificado todos los concursantes, sus nominaciones han sido por "descarte" al quedar cada vez menos; Gorka, Rubén Torres y Arkano nominaban a Pedro porque no querían tocarse entre ellos y Marieta, al ser líder, era inmune. Pedro, que se esperaba la nominación al tener "experiencia" en estos lares, daba su voto a Gorka, que se lo tomaba con deportividad: "Llevo varias semanas esperándomela. Esto es un juego, lo que no puedes hacer es que te nominen y tomarla con tus compañeros. Filosofía y a seguir". Por tanto, los nominados del grupo eran Pedro y Gorka. Y Marieta elegía dar su nominación directa a Torres, clasificando directamente para la final a Arkano y convirtiendo las nominaciones en una de las más duras y disputadas de la edición. Esto no para, y el domingo uno de los 3 se despedirán de 'Supervivientes' a las puertas de la final tras más de 100 días dándolo todo. ¡La suerte está echada!

