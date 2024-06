Biden se reunirá mañana con el Papa en el marco del G7 que se celebra en Italia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá una reunión bilateral con el Papa Francisco este viernes, en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en Bríndisi, al sur de Italia, según ha confirmado la Casa Blanca. Tal y como figura en el programa difundido por la Casa Blanca, Biden se reunirá en primer lugar con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y después con Francisco. Estos encuentros son privados y, por tanto, no habrá presencia de medios de comunicación. La localidad italiana de Bríndisi reunirá a los líderes de los países más industrializados del mundo en un encuentro en el que está previsto que el Papa participe a las 14:00 horas de este viernes en una sesión 'outreach', donde se da la palabra a los líderes de gobiernos que no pertenecen al grupo de países más industrializados del mundo. "Sin duda será una oportunidad para tocar los principales aspectos de la IA, y, en concreto, de estas nuevas armas que se vuelven verdaderamente mortíferas porque ya no están guiadas por el hombre", aseguró el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al adelantar las claves de esta intervención, en el marco de un acto de Comunión y Liberación en la Pontificia Universidad Gregoriana, celebrado la semana pasada. CONTROL DE LA IA Este viernes, Francisco saldrá a las 11:30 horas en helicóptero del Vaticano y llegará a las 13:00 horas al lujoso resort de Borgo Egnazia, donde hablará, entre otras cuestiones, sobre Inteligencia Artificial (IA) ya que está previsto que pida una legislación universal que acote el desarrollo de la IA. Está previsto que Francisco regrese a las 20:30 horas al Vaticano. Tal y como anunció la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el objetivo de esta reunión será "desarrollar mecanismos para garantizar que la IA esté centrada y controlada por el ser humano, o sea, que mantenga a la persona en el centro y que tenga a la persona como objetivo último". La base del consenso que deberán alcanzar los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón partirá de la 'Call for Ethics', el documento lanzado por el Vaticano en 2020, apoyado por IBM, Microsoft y Cisco, que propone difundir la práctica de la "algorética" es decir, la promoción de principios éticos en una inteligencia artificial al servicio de la humanidad. La jornada del pontífice comenzará con una audiencia privada con el presidente de la República de Cabo Verde, José Maria Neves. A continuación tendrá un encuentro en el Vaticano con más de 100 cómicos de todo el mundo. El Papa Francisco es uno de los protagonistas más esperados del G7, que se celebra del 13 al 15 de junio en la localidad turística del sur de Italia.

Compartir nota: Guardar Nuevo