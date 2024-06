Meloni aspira a ser la voz de la extrema derecha en el Parlamento Europeo tras el triunfo de Hermanos de Italia

Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha ganado este domingo las elecciones europeas al obtener el 28,59 por ciento de los votos y 24 escaños, ganando 14 escaños respecto de los comicios de 2019, y aspirando así a tratar de condicionar las políticas comunitarias desde Estrasburgo y Bruselas. El partido de Meloni, que en 2019 se tuvo que conformar con seis diputados, busca hacer valer sus políticas en Italia (nacionalistas y populistas, con un marcado carácter antiinmigración) para el gran salto a Europa, donde forma parte del grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al que también pertenece Vox. Por detrás de Hermanos de Italia ha quedado el Partido Democrático (PD), referente del centro-izquierda en el país, que ha obtenido seis escaños más que en la anterior legislatura al hacerse con un 25,58 por ciento de votos y 22 escaños, después de años de reconfiguración para erigirse como alternativa. De esta forma, el PD será la primera formación que más eurodiputados aporte en esta legislatura a los socialdemócratas (S&D) en la Eurocámara, por delante únicamente del PSOE, que contribuirá con 20 escaños, uno menos que en la anterior. El Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga de Matteo Salvini están empatados con ocho asientos cada uno. Sin embargo, mientras que el primero de ellos, encabezado por el ex primer ministro Giuseppe Conte (2018-2021), ha mejorado su posición (gana tres escaños con un 9,66 por ciento de los votos), la formación de Salvini ha sufrido un varapalo al perder 14 representantes (logra un 8,81 por ciento). La Liga arrasó en las elecciones de 2019 con algo más del 34 por ciento de los votos y 29 asientos. Miembro de grupo parlamentario Identidad y Democracia (ID) --al que pertenece la Agrupación Nacional de Marine Le Pen o la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), apartada 'in extremis'--, Salvini logró que Liga fuera el partido italiano con más escaños en todo el Parlamento Europeo. Por detrás de estas opciones, Forza Italia, ahora liderada por Antonio Tajani, ministro de Exteriores italiano y expresidente del Parlamento Europeo, ha conseguido un 8,80 por ciento de los votos y siete escaños, sin variaciones respecto a la legislatura anterior. Los ecologistas de Italia Verde es ha obtenido seis escaños con un 6,9 por ciento de las papeletas. El resto de partidos no han obtenido representación parlamentaria. MELONI, TRAS SU VICTORIA: "UNA NOCHE BONITA" La primera ministra ha celebrado los resultados y ha señalado que se ha tratado de "una noche más bonita que la de hace dos años" y "una señal" de los italianos, a quienes ha agradecido por votar a Hermanos de Italia, "confirmado como el primer partido" del país y "superando el resultado de las últimas elecciones". "Gracias a esa mayoría de italianos que han seguido eligiendo a Hermanos de Italia y al centro derecha, estoy extraordinariamente orgullosa del resultado de Hermanos de Italia, pero también de la Liga y de Forza Italia", ha declarado desde la sede del comité de su partido en Roma, en referencia a sus socios de gobierno. En este sentido, ha expresado que hace dos años su candidatura fue "una apuesta basada en la esperanza", pero ahora "después de casi dos años de Gobierno esas mismas personas que creyeron en el partido han "depositado de nuevo su confianza" cuando han tenido que tomar "decisiones difíciles" en un momento en el que "no había dinero que desperdiciar". "Este resultado es combustible para seguir adelante con mayor determinación", ha aseverado antes de declararse "orgullosa de que Italia se presente al G7 con el Gobierno más fuerte de todos". "Nos vieron venir pero no pudieron detenernos", ha agregando citando irónicamente la frase pronunciada por la candidata demócrata. Por su parte, Tajani ha afirmado que está "muy satisfecho con el resultado" y que están "alcanzando el objetivo" que se propusieron, mientras que Salvini ha destacado que "desde hace un año" les "daban por muertos" pero están "vivitos y coleando". "Agradezco a quienes nunca han traicionado, no me gustan los que huyen y cambian de bando según les conviene", ha declarado, antes de agregar que ha felicitado a la triunfadora de las elecciones en Francia, la ultraderechista Marine Le Pen. EL PD DESTACA QUE ES "EL PARTIDO QUE MÁS RÁPIDO CRECE" La principal rival de Meloni, Elly Schlein, ha afirmado que se trata de "un resultado extraordinario" y ha destacado que son "el partido que más está creciendo en política", ya que la distancia con Hermanos de Italia, que era su principal objetivo, "se está reduciendo". "El voto de las fuerzas de la oposición supera al de las fuerzas mayoritarias en el Gobierno", ha declarado la candidata socialdemócrata en una conferencia de prensa recogida por el periódico italiano 'Il Corriere della Sera'.

