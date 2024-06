Isabel Pantoja, pletórica, sorprende con un baile improvisado a su regreso a Cantora: "¡Maravilloso!"

Al margen de las informaciones que apuntan al fin de su amistad con Mariló de la Rubia, Isabel Pantoja ha reaparecido este sábado en Almería y, como no podía ser de otra manera, lo ha dado todo. Casi tres horas de concierto ante una entregadísima y abarrotada plaza de toros que coreó sus grandes éxitos y aplaudió la entrega de una tonadillera inmensa que ha demostrado que las polémicas en torno a su vida personal no le han pasado factura a la hora de dar lo mejor de sí sobre el escenario. Feliz tras este nuevo éxito en su gira 50 aniversario, la folclórica abandonaba la ciudad andaluza el domingo a mediodía acompañada por Agustín Pantoja y su íntima amiga Cristina haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa sin confirmar ni desmentir si es cierto que su relación con Mariló ha llegado a su fin por los 'desplantes' y 'feos' que su hermano ha tenido con la cordobesa por el protagonismo que estaba adquiriendo desde que salió a la luz su amistad. Tampoco ha querido pronunciarse sobre el embarazo de su sobrina Anabel Pantoja, dejando en el aire si este bebé unirá de nuevo a su familia, ni revelar cómo le han sentado las declaraciones de su hija Isa asegurando que le "dolería" que ejerciese de tía abuela con este pequeño cuando no tiene ningún tipo de relación ni con su hijo Alberto ni con los hijos de Kiko Rivera. Preguntas a las que también se ha tenido que enfrentar a su llegada a Jerez de la Frontera y a las que ha reaccionado exactamente igual que en Almería, dando la callada más absoluta como respuesta. Sin embargo, Isabel nos ha sorprendido con un gesto de alegría espontáneo al entrar en el coche que la llevaría de regreso a Cantora tras bajar de la furgoneta que la recoge a pie de pista cada vez que viaja en avión privado. Confesando que su concierto en Almería ha sido "maravilloso" la cantante, pletórica, se ha arrancado a bailar al ritmo de 'Xanadú' haciendo unos curiosos movimientos con las manos y los hombros sin dejar de sonreír. Ha sido su íntima amiga Cristina la que le ha advertido que la prensa la estaba grabando, provocando que Pantoja dejase de bailar; pero no de sonreír, demostrando nada hay de cierto en que estaría abatida tras el fin de su amistad con Mariló.

Compartir nota: Guardar Nuevo