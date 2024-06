MSF alerta del colapso de los hospitales tras la oleada de ataques israelíes en el centro de Gaza

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha alertado este sábado del colapso de los hospitales gazatíes tras la última oleada de ataques del Ejército israelí en Deir el Balá y el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. "El sistema está tan saturado que muchos pacientes permanecen mucho más tiempo del que deberían en este servicio de urgencias. Niños completamente grises o blancos por el shock, quemados, llamando a gritos a sus padres, muchos de ellos sin gritar porque están en estado de shock", ha señalado la responsable médica de MSF en el hospital Al Aqsa, Karin Huster. Huster ha descrito el "caos" en el interior del hospital: la sala de urgencias, la zona roja --donde se encuentran los pacientes más graves-- y el resto de áreas estaban "completamente abarrotadas de pacientes en el suelo procedentes de los bombardeos de Nuseirat". "No tengo ni idea de cuántos muertos había. No tuvimos tiempo de revisar la morgue. O de echar un vistazo a la entrada. Era, como siempre, un caos, pero un caos agravado con respecto al de los últimos cuatro días", ha sentenciado. Pese a que el hospital estaba "completamente desbordado", Huster ha indicado que lograron derivar a numerosos pacientes al hospital Naser y que el equipo médico hizo "un trabajo increíble". "No es difícil imaginar el horror que vimos", ha aseverado. Por su parte, el jefe del equipo médico de MSF en el hospital de Naser, Chris Hook, ha explicado que "el hospital estaba más o menos sobre aviso de que podían empezar a llegar algunos pacientes", si bien desconocían su número. Según Hook, han llegado a recibir a las instalaciones hospitalarias unos 50 heridos graves. "Hay personas con múltiples y graves fracturas abiertas en sus extremidades", ha resaltado, agregando que algunos tienen "quemaduras muy graves". "Los quirófanos están funcionando a pleno rendimiento. Los recursos que tenemos son muy limitados; el servicio de urgencias ha podido evacuar a un gran número de pacientes que ya estaban aquí, pero hay escasez de capacidad para realizar tomografías computarizadas", ha dicho. Debido a la falta de suministros, Hook ha detallado que tienen que racionar "un poco" tanto la morfina como la ketamina, "La unidad de cuidados intensivos ya está llena, y están llegando más pacientes. Es un grave suceso con víctimas en masa", ha señalado. Al menos 210 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas como consecuencia los ataques lanzados este sábado contra varias zonas del centro de Gaza, según la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

