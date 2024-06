Macron vota en las elecciones europeas en Francia en medio de una subida de la participación provisional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha depositado su voto este mediodía a las elecciones europeas en un colegio electoral de Le Touquet poco después de que las primeras cifras de participación provisional apuntaran a un ligero aumento respecto a 2019. El 19,81 por ciento registrado a las 12.00 rebasa un poco al 19,2 de 2019, pero destaca más por encima del resultado provisional de 2014 a estas horas, cuando había votado ya un 15,7 por ciento. Macron no ha hecho declaraciones tras depositar el voto, como tampoco lo han hecho el resto de candidatos, con el presidente de Agrupación Nacional, el ultraderechista Jordan Bardella, favorito a la victoria. Las encuestas de las últimas semanas estimaron que Bardella, de extrema derecha, obtendría alrededor del 33 por ciento de los votos, el doble de la puntuación prevista para la principal candidata de Macron, Valérie Hayer, de alrededor del 16 por ciento. La extrema derecha de la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha encabezado la votación en las dos últimas elecciones europeas, en 2014 y 2019, pero con un margen mucho menor. La votación está transcurriendo en relativa calma en el territorio de ultramar de Nueva Caledonia, escenario de violentas protestas durante las últimas semanas tras ante una iniciativa, ahora misma paralizada, para extender el derecho a voto a los residentes franceses. Fuentes de 'Le Figaro' apuntan no obstante "enfrentamientos puntuales", de momento sin víctimas, que han provocado el cierre de centros electorales en los municipios de Kouaoua y Ouvéa. Por otro lado, candidatos de La Francia Insumisa han denunciado ciertas irregularidades en algunos colegios electorales. El coordinador de la formación de izquierdas, Manuel Bompard, ha asegurado que en una circunscripción de Domont (Val-d'Oise), no había papeletas de su cabeza de lista, la candidata Manon Aubry. "Fue necesaria nuestra intervención para poner todo en marcha", ha hecho saber Bompard, el diputado de Bocas del Ródano, en su cuenta de la red social X, donde ha lanzado un aviso a los simpatizantes del partido. "¡Estad atentos y avisadnos de cualquier mal funcionamiento!", ha alertado. Sus compañeros de Alto Garona, Hadrien Clouet y François Piquemal, también han denunciado "primeras irregularidades" en Toulouse nada más abrir los colegios electorales, mientras que el segundo deploró por la mañana un "caos electoral" en la ciudad.

