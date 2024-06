El Papa pide a la comunidad internacional que envíe con urgencia ayuda humanitaria a Gaza

El Papa ha pedido a la comunidad internacional que proporcione urgentemente ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza, durante el Ángelus de este domingo. "Ánimo a la comunidad internacional a actuar con urgencia y por todos los medios posibles para ayudar a la población de Gaza agotada por la guerra: ¡la ayuda humanitaria debe poder llegar a quienes la necesitan y no se debe permitir que nadie la detenga!", ha asegurado el Pontífice. Las declaraciones de Francisco llegan poco antes de que Jordania acoja una conferencia internacional centrada en la emergencia humanitaria en Gaza. El Pontífice ha agradecido esta "importante iniciativa" convocada por el Rey de Jordania, el presidente de Egipto y el secretario general de las Naciones Unidas. ? El Papa ha recordado también el décimo aniversario de un encuentro de oración por la paz en Tierra Santa en el que participaron presidentes de Israel y Palestina, Simón Peres y Mahmoud Abbas. En recuerdo de este gesto, el Papa volvió a rezar en los jardines del Vaticano. "Esta reunión demostró que es posible unir fuerzas y que hacer la paz requiere coraje, mucho más coraje que hacer la guerra. Por eso aliento las negociaciones en curso entre las partes, aunque no sean fáciles --explicó el Papa--. Y espero que las propuestas de paz para un alto el fuego en todos los frentes y la liberación de los rehenes se adopten inmediatamente, en beneficio de los palestinos y los israelíes". El Papa también se ha referido durante el Ángelus a otros conflictos como el de Ucrania: "Aliento todos los esfuerzos para garantizar que se pueda establecer la paz lo más rápido posible con asistencia internacional". Por último, ha instado a no olvidar el conflicto en Birmania.

