Detenido un individuo sospechoso de terrorismo en la capital de República Checa

La Policía de República Checa ha intensificado las medidas de seguridad en las estaciones de ferrocarril y en los lugares públicos de la capital del país, Praga, tras la detención de un hombre vinculado a una amenaza terrorista en el país. La Policía ha anunciado el domingo en la plataforma de redes sociales X que esta medida era necesaria debido a una posible amenaza a la infraestructura. Fuentes de seguridad han indicado al portal Denik que este individuo había vertido gasolina sobre varios autobuses en el distrito 9 de la capital, pero no llegó a prenderlos fuego. El sospechoso, identificado en principio como un individuo de habla hispana de un país latinoamericano, había sido buscado desde el viernes, según las autoridades, que previamente habían advertido del peligro que representaba. El fiscal Martin Bíly ha informado por otro lado que el hombre está siendo investigado por incendio provocado, aunque aún no se ha iniciado el proceso penal. No se proporcionaron más detalles y se espera información adicional después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, informa la agencia DPA. El ministro del Interior, Vít Rakušan, ha hecho saber este domingo en X que, aunque en Praga se mantienen medidas preventivas de seguridad en lugares públicos concurridos, no existe ningún peligro inmediato, recoge Radio Praga Internacional.

