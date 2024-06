Belén Esteban y Terelu Campos se reconcilian en la fiesta de Joaquín Torres

Tras semanas de piques continuos y dardos envenenados desde los platós de televisión, Terelu Campos y Belén Esteban han firmado la paz. Gracias al instagram de 'Algo pasa TV' hemos podido ver como las dos colaboradoras de televisión han enterrado el hacha de guerra en la fiesta que organizó este viernes Joaquín Torres. Al son de 'Deja que de bese', Belén y Terelu estuvieron bailando juntas y en un momento dado Belén le abrazó y le dijo algo en el oído. Unas palabras que la hija de María Teresa Campos escuchó con atención y le respondió con cariño. Unas imágenes que confirman la reconciliación después de la guerra abierta que han tenido estas semanas tras el enfado de la de Paracuellos por no recibir ningún mensaje de la colaboradora deseándole suerte en esta nueva etapa en el Canal Quickie y asegurar que "no se la espera" en el nuevo espacio. La hermana de Carmen Borrego respondió a estas palabras de su excompañera desde TVE y además confesaba que ella no tenía las mismas condiciones contractuales que ella. Parece que en esta fiesta, sus amigos han conseguido lo impensable, una reconciliación por todo lo alto.

