Agreden a otros dos políticos de Alternativa para Alemania en la ciudad de Karlsruhe

Dos concejales del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD) han sido atacados a última hora de este sábado por individuos enmascarados a la salida de una cafetería en la ciudad de Karlsruhe, en el suroeste del país, según fuentes policiales. Como consecuencia de la agresión, han resultado heridas tres personas, entre ellas los dos representantes locales de AfD, que fueron atacados con un bate de béisbol, según ha informado el propio partido. Las tres víctimas han sido atendidas en el lugar de la agresión. Allí, la Policía ha detenido a cinco personas, a las que ha dejado en libertad momentos más tarde tras tomarles los datos personales. Asimismo, fuentes policiales, que han confirmado el hallazgo de un palo en el lugar de los hechos, han informado también de que otros presuntos autores han huido de la escena. No obstante, el portavoz de la Policía de Karlsruhe no ha confirmado ni desmentido que se haya utilizado un bate de béisbol en el ataque. Si bien las fuentes a cargo de la investigación no han ofrecido más detalles al respecto, según la formación local de AfD, el ataque habría sido orquestado por el entorno de la izquierda radical y en el atentado habrían participado unas diez personas. "Sólo gracias a la valiente intervención del personal de seguridad sentado en la mesa de al lado se pudo evitar algo peor", ha agradecido en un comunicado la representación local de AfD en el ayuntamiento de Karlsruhe. Previamente, este mismo sábado, otro miembro de Alternativa para Alemania ha sido agredido en la ciudad de Dresde. Allí, el diputado del partido ultraderechista en el estado de Sajonia, Hans-Jürgen Zickler, ha sido golpeado por un hombre de 47 años, que le ha propinado un puñetazo en un puesto de información para la campaña electoral en la ciudad. Ambos ataques tienen lugar un día antes de que los alemanes acudan a las urnas este domingo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones regionales de algunas zonas.

