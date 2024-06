(Previa) El Atlético puede cerrar su tercera plaza en la Liga F y el Villarreal quiere evitar el descenso

El Atlético de Madrid puede cerrar su tercera plaza en la clasificación de la Liga F mientras que el Villarreal buscará mantenerse con vida y salir del descenso en una jornada 29 con cinco partidos en horario unificado, y en la que habrá despedidas emotivas y también reencuentros. Hasta cinco partidos se disputarán en el mismo horario, este domingo a las 20:30, todos ellos con algún equipo implicado en la lucha por finalizar en plaza europea, o por no caer en descenso. De estos encuentros destaca el Barça-Betis, en el que las culés, ya de fiesta después de conquistar los cuatro títulos de la temporada por primera vez, despedirán la campaña ante su afición en un partido con mucha carga emotiva. Será el último partido de Mariona Caldentey y Sandra Paños en el conjunto azulgrana, después de diez y nueve temporadas, respectivamente vistiendo el escudo del Barça. Enfrente estará un Betis que si logra puntuar, algo que sólo ha hecho el Levante en el Johan Cruyff desde su inauguración en 2019, conseguirá la salvación de forma matemática. Mucha emoción habrá también en otro duelo señalado de la jornada como el Granada-Levante, en el que estará en juego tanto la salvación como la lucha por la tercera posición. El encuentro se disputará en el Estadio Escribano Castilla de Motril, una decisión que ha levantado polémica por la trascendencia del encuentro para el conjunto nazarí. Debido a la celebración de dos conciertos en el Nuevo Los Cármenes este viernes y sábado, y a la falta de luz artificial en la Ciudad Deportiva, el partido se ha trasladado a un escenario en el que apenas han podido entrenar las de Roger Lamesa, que necesitan ganar para amarrar la permanencia. Por su lado, el Levante de José Luis Sánchez Vera también debe conseguir la victoria si quiere seguir en la pelea por meterse en la Liga de Campeones la próxima temporada, de la que ahora mismo les separan tres puntos. Un empate en este choque sumado a un triunfo del Atlético de Madrid en su visita a Sevilla, dejaría sin opciones de Europa al cuadro levantino. El equipo colchonero será otro de los protagonistas de la jornada por ese duelo ante el conjunto hispalense, en el que buscarán su sexta victoria de forma consecutiva y sellar de forma virtual su presencia en la próxima Champions League. Enfrente estará un Sevilla en el que se despedirá Cristian Toro después de seis temporadas ocupando el banquillo, y en el que destaca Amanda Sampedro, mítica jugadora rojiblanca, que volverá a medirse al equipo de su vida con los colores sevillistas. El Levante Las Planas-Valencia será otro de los duelos en este horario. Las catalanas deben ganar para mantenerse fuera del descenso, e incluso les podría dar la permanencia, si el Villarreal no gana al Sporting de Huelva en un partido en el que las castellonenses deben dejar atrás su racha de 11 choques sin victoria si quieren abandonar la posición de descenso que ocupan en este momento. Al otro lado estará un Sporting Huelva, ya descendido, que quiere acabar de la mejor manera su etapa en Liga F, y que llega tras sumar su segunda victoria de la temporada ante el Granada. El resto de encuentros de la jornada, ya sin ninguna trascendencia para la clasificación, se disputarán también este domingo. El Costa Adeje Tenerife despedirá a su afición frente a un Eibar ya salvado y que buscará continuar con su buena segunda vuelta. Por su parte, el Madrid CFF recibirá a la Real Sociedad en un enfrentamiento que promete emoción y goles, y que podría ser el último partido en casa del entrenador Víctor Martín y la jugadora Luany Vitoria, que podrían recalar en el Atlético de Madrid la próxima campaña. Para finalizar, el Real Madrid jugará ante el Athletic Club su último partido en el Alfredo di Stefano esta temporada, en un choque de muchos reencuentros. El técnico David Aznar y la delantera Nahikari García volverán al feudo blanco, en el que militaron durante dos temporadas, mientras que Oihane Hernández y Maite Oroz, jugarán ante sus ex. Esta última, la centrocampista, podría jugar su último partido en Valdebebas como local, antes de regresar a Lezama la próxima campaña.

