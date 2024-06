Plan de la OPEP+ empuja las apuestas alcistas del Brent a mínimo de una década

(Bloomberg) -- Los fondos de cobertura abandonaron sus apuestas alcistas sobre el Brent y aumentaron sus posiciones cortas frente al crudo de referencia mundial, lo que llevó a su posicionamiento menos alcista en casi una década después de que la OPEP y sus aliados decidieran reactivar parte de la producción este año.

Las posiciones largas netas de los administradores de dinero sobre el crudo Brent se redujeron en 102.075 lotes hasta un total de 45.678 lotes en datos hasta el martes, según muestran los datos semanales de futuros y opciones de ICE Futures Europe. Este es el nivel más bajo de la posición larga neta desde septiembre de 2014.

Los futuros del crudo Brent cayeron por debajo de los US$78 el barril esta semana, el nivel más bajo en cuatro meses, después de que la OPEP y sus aliados acordaran durante el fin de semana devolver algunos suministros al mercado a partir de octubre. El crudo ya se había estado debilitando durante más de un mes en medio de una demanda mediocre y riesgos geopolíticos menguantes, y los algoritmos de seguimiento de tendencias aceleraron el declive después de la decisión que sorprendió a algunos participantes del mercado.

Durante la semana, los ministros de la OPEP+ reiteraron que el plan para reactivar parte de la producción depende de las condiciones del mercado. Los comentarios ayudaron al petróleo a recortar sus pérdidas de la semana y podría provocar una reversión en las posiciones de los administradores de dinero en los datos de la próxima semana.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: OPEC+ Plan Turns Hedge Funds Least Bullish on Crude in a Decade

