Evenepoel: "Así es la vida"

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) se tomó con resignación el hecho de no haber estado con los mejores en la etapa reina del Dauphiné, en la que perdió en meta 1.56 minutos respecto a Primoz Roglic y bajó a la sexta plaza de la general.

"No estuvo tan mal, fui delante todo el día pero las piernas ya no respondían y tuve que subir a mi propio ritmo hasta el final. No hay preocupaciones, estoy trabajando para lograr mi forma, así que no hay nada especial que lamentar", señaló en meta.

Evenepoel admitió que todavía le separa mucho de los mejores, y que su estado de forma no es el ideal.

"La diferencia es grande y sé que todavía tengo mucho trabajo por hacer. Para mí no es una sorpresa ceder en una subida tan empinada, sé que todavía no estoy en forma para disputar con los mejores. Así es la vida", concluyó. EFE

