El Ejército ruso destruye un barco no tripulado en la ciudad de Sebastopol

El Ejército de Rusia ha destruido en la madrugada del sábado un barco no tripulado en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea, y un dron en la región de Rostov, según han informado las autoridades regionales. "Los fuertes ruidos que se han escuchado en la zona de la bahía de Streletskaya han sido los de nuestra flota destruyendo un barco no tripulado en la rada exterior", ha escrito el gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, en un mensaje de Telegram. Razvozhaev ha detallado en la misma publicación que, "según el servicio de salvamento de Sebastopol, no se han registrado daños en la infraestructura civil", aunque ha instado a los habitantes de la región a mantener la calma y les ha pedido que confíen exclusivamente en las informaciones oficiales. Por su parte, el gobernador de la región de Rostov, Vasily Golubev, había anunciado previamente que, en torno a las 00.30 horas (hora local) del sábado, las fuerzas de defensa aérea derribaron un dron en la zona de Novoshakhtinsk, sin que se hayan registrado consecuencias sobre el terreno. Estas acciones llegan después de que las autoridades prorrusas de las regiones de Lugansk y Jersón, ambas ubicadas en territorio ucraniano pero parcialmente controladas por Moscú, denunciaran este viernes una serie de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra estas provincias en los que han muerto al menos 23 personas y otras casi 60 han resultado heridas.

