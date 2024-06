Carlos Cuerpo pide comparecer en el Congreso para informar sobre la ejecución de los fondos europeos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha solicitado su comparecencia en el Congreso para informar de los últimos avances relativos a los fondos europeos y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Como en anteriores ocasiones, la comparecencia será ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, según consta en un escrito del Gobierno calificado por la Mesa del Congreso al que ha tenido acceso Europa Press. Cuerpo siempre ha ironizado con que la oposición no le dirige preguntas orales en la sesión de control por la buena evolución de la economía, y de hecho en el orden del Pleno de la semana que viene no consta ninguna pregunta dirigida a él. EN SU ÚLTIMA INTERVENCIÓN ANUNCIÓ LA PUESTA EN MARCHA DE ELISA Así que directamente pide comparecer en comisión para informar de la evolución económica del país y el nivel de ejecución de los fondos 'Next Generation'. Su última intervención ante la Cámara Baja fue en abril, cuando anunció la puesta en marcha de Elisa, una nueva herramienta que sirve para analizar el seguimiento de la implementación de los fondos europeos. En aquella comparecencia también detalló que la ejecución de fondo ya estaba "a mitad de partido" y ya se habían resuelto 34.395 de los 69.528 millones de euros que la Comisión Europea asignó a España para el periodo 2021-2026, lo que se traduce en que el 55,9% del total de recursos ya han llegado a los hogares y empresas. Dentro de los fondos europeos Carlos Cuerpo valoró las cifras relativas a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), de los cuales el Gobierno había movilizado ya más del 95% en su primera fase y más del 60% ya estaban comprometidos con el proceso de resolución final. El ministro destacó el desempeño del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), con el que ya se habían concedido más de 2.300 millones de euros a más de 200 proyectos; y del Perte de energías renovables y el hidrógeno renovable y almacenamiento (ERA), con más de 6.600 millones concedidos a más de 2.000 proyectos.

