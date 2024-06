Paulo Díaz dice que en Argentina siguen "picados" con los chilenos por las 2 Copa América

Santiago de Chile, 7 jun (EFE).- El chileno Paulo Díaz, defensor de River Plate, aseguró que en Argentina "siguen teniendo mucha pica con el chileno por las dos Copa América", que le ganaron en 2015 y 2016, mientras este viernes continuó trabajando de forma diferenciada con La Roja para el amistoso del martes ante Paraguay.

Chile, que se prepara para la Copa América de Estados Unidos que inicia el 20 de este mes, enfrentará a Argentina en su segundo duelo por el grupo A en el que también están Perú y Canadá.

El zaguero atizó la rivalidad con el actual campeón del mundo con esas declaraciones ofrecidas en un evento comercial y que este viernes fueron divulgadas por la prensa local.

En su momento, perder ante la selección chilena de forma consecutiva generó un cisma en el astro argentino Lionel Messi, quien tras caer en la Copa Centenario de 2016 –disputada también en Estados Unidos– declaró que sopesaba retirarse de la Albiceleste.

"No se me da", dijo en su momento el 10 sobre ganar un trofeo con Argentina pues venía de fallar en 2015 en la Copa América realizada en Chile y antes en la final del Mundial Brasil 2014 frente a Alemania.

El central de 29 años, incluido en la lista del técnico argentino Ricardo Gareca para el certamen continental, ha presentado problemas en una de sus rodillas lo cual le ha mantenido al margen de los entrenamientos con pelota en el complejo Juan Pinto Durán de Santiago.

"Tuve problemas en la rodilla, pero después, la verdad me he sentido bastante bien. He tenido continuidad con River, he jugado prácticamente todos los partidos, vamos a llegar bien y espero estar de la mejor manera", comentó Díaz quien el jueves se realizó un chequeo médico.

Gareca confió en la experiencia de Díaz con 46 partidos con La Roja y le dio la titularidad en los amistosos de marzo pasado ante Albania y Francia lo que, junto con la ausencia de Gary Medel en la lista de 24 convocados, hace presumir que espera por su recuperación para armar el once de la Copa América.

"Como todas las Copas América, uno quiere aportar lo mejor para el grupo. Soy uno de los más grandes, pero me siento igual, no cambia nada dentro del grupo, ellos me entienden y me saben querer como soy", afirmó Díaz sobre su rol. EFE

