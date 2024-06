La ayuda de los aliados, crucial para la supervivencia del sistema energético ucraniano

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 7 jun (EFECOM).- Los ucranianos intentan adaptarse a los cortes de electricidad cada vez más largos e imprevisibles causados por los continuos ataques de Rusia contra su sistema energético, mientras se espera que el déficit de electricidad empeore a finales de verano y siga siendo alto durante el invierno si no llegan más sistemas de defensa antiaérea.

Tras un corte de electricidad en un restaurante de la ciudad de Leópolis, en el oeste, del país, una camarera se apresura hacia un gran generador eléctrico situado en la entrada.

Varios segundos después, las luces vuelven a encenderse y los comensales continúan con sus comidas, aparentemente imperturbables por el zumbido del aparato.

Una vez más, escenas como ésta se suceden por toda Ucrania, recordando a los ucranianos la experiencia del invierno de 2022-23, cuando pasaron horas o días enteros sin electricidad debido a los ataques de Rusia contra el sistema energético.

Sin embargo, a diferencia de entonces, los cortes de electricidad se están produciendo en verano, incluso antes de que el consumo alcance su pico estacional en julio.

La situación puede llegar a ser "crítica" en invierno, ya que se prevé que el déficit del sistema alcance al menos 5 gigavatios, declaró a EFE Volodímir Omelchenko, experto en energía del centro de estudios Razumkov, con sede en Kiev.

"Nuestros socios internacionales deben entender que si la guerra continúa durante mucho tiempo y Ucrania no recibe suficientes armas, no hay forma de que el sistema energético ucraniano sobreviva. Si no ya en 2024, dentro de un año estará completamente destruido", advirtió el experto.

En opinión de Omelchenko, la culpa la tiene la escasez de sistemas de defensa antiaérea y de munición para ellos, provocada por la reciente pausa de 6 meses en la ayuda militar de Washington.

"Al no tener con qué proteger sus centrales eléctricas, Ucrania perdió 9 gigavatios, es decir, el 50 % de la generación que le quedaba", subraya el experto.

En total, el 90 % de las centrales térmicas ucranianas han sido dañadas u ocupadas, así como el 50 % de sus centrales hidroeléctricas.

La infraestructura en torno a sus centrales nucleares también puede convertirse en objetivo de ataques rusos, mientras que las plantas solares ya han sido atacadas, advierten los expertos, que instan a la población a prepararse para duros tiempos.

Dado que Kiev se ha visto especialmente afectada por los cortes de electricidad y algunos distritos han estado casi 20 horas sin suministro, Omelchenko depende de una batería doméstica que alimenta su conexión a Internet y otros electrodomésticos básicos.

La demanda de este tipo de baterías y generadores está creciendo rápidamente. Sin embargo, su utilidad será limitada si el sistema se colapsa, advierten los analistas.

Ya aparecen montones de leña aquí y allá en el centro histórico de Leópolis, donde muchos apartamentos aún tienen estufas de azulejos. Sin embargo, los residentes de grandes bloques de viviendas, donde la calefacción depende del suministro eléctrico, no tienen esa opción.

"Europa puede verse en la necesidad de acoger a millones de refugiados más que no tendrán más remedio que huir para sobrevivir", subraya Omelchenko.

Ucrania y sus socios aún pueden hacer algunas cosas para mejorar la situación.

Sus autoridades subrayan la necesidad de desarrollar una generación energética descentralizada, menos vulnerable a los misiles y drones rusos.

Ucrania trabaja para aumentar su capacidad de importación de los 1,7 a 2,5GW actuales y pretende recuperar el 50% de la capacidad de generación de sus centrales térmicas dañadas de aquí al invierno.

Ha aumentado un 63 % la tarifa para los hogares, lo que aumentaría la capacidad de las empresas para llevar a cabo las reparaciones.

El déficit de electricidad también se reducirá en los próximos días gracias al fin de las reparaciones en un reactor nuclear, según el director general del operador de la red ucraniana Ukrenergo, Volodímir Kudritski.

Sin embargo, la supervivencia del sistema energético ucraniano depende en última instancia de la ayuda que reciba de sus socios internacionales, subraya Omelchenko.

Según él, se tardaría un año y medio en sustituir entre el 10 % y 15 % de la capacidad de generación, mientras que incluso las nuevas centrales más pequeñas pueden ser atacadas y destruidas por Rusia.

"La única solución es dotar a Ucrania de suficientes defensas aéreas, así como de armas de largo alcance y de otro tipo para que Rusia no pueda continuar sus ataques", enfatiza el experto. EFECOM

