JPMorgan y Citi entre los pocos bancos que aún apuestan por un recorte de tasas en julio

(Bloomberg) -- Los últimos defensores en Wall Street de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en julio se preparan para la señal más clara hasta la fecha sobre si ellos —o los operadores del mercado— están en lo cierto.

JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. se encuentran entre los pocos bancos que siguen pronosticando que la Reserva Federal relajará su política el mes que viene. En abril, las tasas swap descartaban un recorte en julio, y ahora descuentan estabilidad hasta noviembre. Sin embargo, en los últimos días se han fortalecido los argumentos a favor de un recorte anticipado, lo que ha contribuido a impulsar la racha más larga de subidas de los bonos mundiales desde diciembre.

Los datos mensuales sobre el empleo que se publicarán el viernes —el último dato importante antes de la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal— podrían determinar quienes tienen la razón: los operadores de swaps o estos bancos.

Los bonos del Tesoro estadounidense bajaban antes de la publicación de los datos, elevando la tasa a 10 años un punto básico, hasta el 4,30%, pero manteniéndose cerca de su nivel más bajo en dos meses.

“Lo único que hará que la gente vuelva a inclinarse por un recorte en julio son las noticias sobre un mercado laboral sustancialmente más débil”, dijo Greg Wilensky, responsable de renta fija estadounidense de Janus Henderson Investors. “Si obtenemos cifras acordes con el consenso, creo que la gente que aboga por recortes en julio dará marcha atrás”.

A principios de año, mucha gente preveía al menos seis recortes de tasas de la Fed de un cuarto de punto, y los derivados cotizaban en línea. Pero la inflación ha seguido “pegajosa” y el mercado laboral se mantiene sólido, eliminando la justificación para recortes.

Desde hace semanas o meses que la mayoría de los demás bancos dejaron de apostar a una baja antes de septiembre. Sin embargo, débiles datos de ofertas de empleo y de creación de puestos de trabajo en la última semana volvieron a inclinar la balanza a favor de un recorte antes de diciembre, e incluso en septiembre.

Para el informe de empleo de mayo, los economistas encuestados por Bloomberg tienen una previsión media de 180.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas, un ligero aumento desde los 175.000 de abril, pero uno de los más bajos del año pasado.

