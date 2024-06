Filipinas acusa a Pekín de bloquear la evacuación de un soldado enfermo en el mar de China Meridional

Las autoridades de Filipinas han acusado este viernes a la Guardia Costera de China de bloquear de forma "bárbara e inhumana" las operaciones de evacuación de un miembro de las Fuerzas Armadas filipinas enfermo que se encontraba en aguas en disputa en el mar de China Meridional. El incidente ha afectado a un miembro del pequeño contingente que Filipinas tiene desplegado en el buque 'Sierra Madre', encallado hace ya más de dos décadas cerca del atolón Second Thomas, también conocido como Ayungin y situado en el archipiélago de las Spratly. El portavoz de los guardacostas filipinos, Jay Tarriela, ha indicado que las embarcaciones han sido "acosadas" por buques chinos a pesar de haber dado las informaciones pertinentes sobre la naturaleza "sanitaria" de la operación en la zona. "Se trata de un comportamiento inhumano por parte de China y no tiene cabida en nuestra sociedad", ha aseverado en un comunicado en el que ha acusado a los guardacostas de "llevar a cabo maniobras peligrosas de forma intencionada". "Lo que debía ser una simple operación de evacuación médica se ha convertido en una cuestión de acoso", ha lamentado, mientras que el jefe del Ejército filipino, Romeo Brawner, ha afirmado que el primer intento de transportar al militar enfermo fracasó por el bloqueo de China. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China ha puntualizado que permitirá a Filipinas entregar suministros y evacuar al personal siempre y cuando Manila notifique de estas operaciones con la antelación pertinente. "Sin embargo, Filipinas no puede usar esto como excusa para transportar material de construcción a sus buques en la zona en un intento por ocupar de forma permanente el atolón", ha dicho la portavoz del Ministerio, Mao Ning, en una rueda de prensa. China reclama la soberanía de todas las aguas del mar de China Meridional, una zona de vital importancia para el tráfico comercial, por lo que ha desplegado cientos de embarcaciones para realizar labores de patrullaje en lo que considera como su propia jurisdicción. El atolón se encuentra situado en un área reclamada por Filipinas como parte de su zona económica exclusiva. Manila se ha mostrado más asertiva a la hora de abordar el asunto desde que el presidente, Ferdinand Marcos Jr., llegó al cargo hace dos años. Sin embargo, ha tratado de incrementar su fortaleza militar en la zona a medida que refuerza su alianza con Estados Unidos y sus socios regionales.

