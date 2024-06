Sanchidrián, director de un documental contra el acoso escolar: "Puede ayudar a víctimas y, posiblemente, salvar vidas"

El director, creador y productor Diego Sanchidrián ha estrenado el documental 'No estás sol@' que aborda el acoso escolar desde todas sus vertientes y que recoge testimonios de todas las partes involucradas de un modo u otro en relación con esta problemática. "'No estás sol@' puede proporcionar apoyo crucial a muchas víctimas y, posiblemente, salvar vidas", ha señalado el director, destacando que las primeras proyecciones, celebradas los días 3 y 4 de junio, "han resultado profundamente conmovedoras para el público". Al término de cada sesión, según ha asegurado Sanchidrián, algunos de los espectadores y los entrevistados que aparecen en la película "se abrazaban muy emocionados". "Particularmente sentía una conexión muy especial al ver que me buscaban para darme ese abrazo con lágrimas en los ojos por parte de todos”, ha manifestado Diego Sanchidrián, también muy conmovido, al tratar de explicar el clímax que su película genera durante y después de su proyección. El director celebra que la reacción haya sido unánime y que el público valore que se trata de una película "vital" que "debe ser vista por el mayor número de personas posible". “Todos coinciden en que el documental puede proporcionar apoyo crucial a muchas víctimas y, posiblemente, salvar vidas, a la vez que transmite claves para la prevención del acoso escolar y la salud mental de los niños y adolescentes”, explica Sanchidrián. La próxima proyección de 'No estás sol@' será este miércoles a las 22.00 horas. “Nadie debería perderse este evento. Solo deseo que este documental siga su camino, tocando corazones y despertando conciencias, para que llegue a la mayor cantidad de alumnos, educadores, políticos, profesores, y familias con hijos en las escuelas”, anima Diego Sanchidrián. “Desde lo más profundo de mi corazón, agradezco a todas las personas que han hecho posible la realización de esta película. Su dedicación y esfuerzo han dado vida a una obra que puede cambiar vidas. Deseo que sus imágenes, tejidas con verdad y compasión, sigan inspirando empatía y llevando esperanza a quienes más la necesitan. Y aunque uno sigue teniendo la enorme sensación de que siguen faltando millones de medidas para poder erradicar de una vez por todas esta terrible lacra, espero, con humildad y gratitud, que este mensaje de amor y solidaridad alcance cada rincón allá donde más se necesite”, concluye el director.

