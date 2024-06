La presidenta del CICR pide apoyo a "todos los Estados con influencia" para lograr un acuerdo entre Israel y Hamás

La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha pedido este miércoles apoyo a "todos los Estados con influencia" para lograr que las autoridades de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) logren un acuerdo que ponga fin a la violencia y permita a las organizaciones humanitarias hacer su trabajo sobre el terreno. "Necesitamos el apoyo de todos aquellos que puedan tener una influencia en uno y otro lado. Necesitamos que les insten o les presionen para que lleguen a un acuerdo", ha señalado respecto a un pacto que, en su opinión, "debería haberse alcanzado hace tiempo". "Sin ese acuerdo, no podremos aumentar nuestra zona de trabajo humanitario. Pero ese acuerdo no llegará si los Estados no ejercen influencia sobre las partes enfrentadas de forma directa", ha aseverado durante una entrevista con Europa Press en el marco de su visita a España para asistir a la reunión anual del grupo de donantes del CICR. En este sentido, ha pedido evitar dejar toda la responsabilidad en manos de las organizaciones humanitarias y ha destacado la importancia del papel de la comunidad internacional. "Los Estados tienen que ejercer su poder, emplear los medios que tienen, las relaciones que tienen, para que podamos hacer nuestro trabajo. No podemos trabajar de forma ajena a las decisiones políticas", ha aseverado. Además, ha recordado que el acceso a las poblaciones vulnerables sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios a nivel global, así como el acceso a prisioneros y detenidos. "El acceso se está convirtiendo en algo cada vez más complejo y peligroso, incluso para nuestro personal, que no logra alcanzar las zonas que tiene que alcanzar. "Lo que necesitamos, al final, es un mejor respeto hacia la legislación internacional humanitaria. Porque allí donde la ley es respetada (...), es más fácil desempeñar nuestro trabajo", ha añadido. Spoljaric, que lleva al frente del CICR un año y medio, un periodo de "continuos desafíos", ha destacado la importancia de "permanecer neutros". "Tenemos que continuar hablando con todos. Estuve en Doha más de una vez hablando con el líder político de Hamás. Estuve en Israel, hablé con ellos. He hablado personalmente en muchos lugares del mundo con los líderes de diferentes Estados. Tener ese diálogo con las partes, ese diálogo directo a todos los niveles, es importante", ha resaltado, sin olvidar que "es igualmente importante que este diálogo permanezca confidencial". Asimismo, ha descrito la situación humanitaria en la Franja como "horrible". "Visité Gaza en diciembre (...) y entonces era imposible imaginar cómo algo que estaba tan mal podría seguir deteriorándose de manera tan rápida", ha afirmado. "Pensamos en los civiles palestinos atrapados en Gaza, en los rehenes atrapados en Gaza... No podemos ofrecerles asistencia significativa. No podemos lograr su liberación si las partes no llegan a un acuerdo", ha apuntado. "Estas negociaciones tienen que llegar a una conclusión para que podamos aumentar la asistencia humanitaria y cumplir con nuestra misión. Facilitamos la liberación de rehenes en noviembre. ¿Por qué no podemos volver? Es porque las partes no acuerdan los términos, y las partes tendrán que llegar a un acuerdo antes o después", ha afirmado. EL DERECHO INTERNACIONAL, EN CRISIS Spoljaric, que ha tenido que lidiar con una de las peores crisis financieras a las que ha hecho frente la organización, ha alertado de que el mundo se enfrenta a una "crisis del Derecho Internacional", cuestiones que suponen un desafío para el CICR a la hora de sacar adelante sus misiones. "Es una crisis en la que la ley no está siendo respetada. Ahora, la conclusión equivocada sería decir que tenemos que cambiar la ley. Si un crimen está siendo perpetrado, no dirías de inmediato que la ley está mal. Lo que tenemos que hacer es prevenir los crímenes, y los crímenes serán prevenidos si la ley se respeta en mayor medida", ha explicado. En este sentido, ha hecho hincapié en que "un buen punto de partida" requiere que los gobiernos y líderes a nivel mundial se levanten y declaren que su prioridad es "volver a cumplir la ley, implementar la Convención de Ginebra y respetarla". "Todos los Estados tienen la obligación de cumplir con el Derecho Internacional porque han ratificado esta convención. Hay una parte que es preventiva, lo que significa que incluso en momentos de paz tienes que entrenar tus fuerzas y adaptar tu legislación para asegurar que estas cumpliendo con este y otros acuerdos relevantes", ha indicado antes de situar en 120 el número de conflictos armados en todo el mundo, una cifra tres veces superior a la de hace tres décadas. Es por ello que ha alertado de que el mundo atraviesa un momento de crisis, una crisis del Derecho Internacional con "guerras muy intensas, que escalan muy rápido, con grandes costes humanos, materiales y ambientales". "Esta tendencia no se detendrá a menos que las partes vuelvan a la mesa de negociación. (...) Sin lograr una disminución de la violencia, temo que la próxima guerra sea demasiado grande para gestionarla", ha dicho. No obstante, ha destacado que la Unión Europea supone un gran apoyo para el CICR: "Son uno de nuestros tres principales financiadores y son muy importantes políticamente". "Tenemos una cooperación muy cercana con las instituciones europeas, pero también con Estados miembro de la UE, con la gran mayoría de ellos. Algunos están entre nuestros socios más grandes", ha resaltado. RECONSTRUCCIÓN DE GAZA Desde el CICR consideran que la reconstrucción de Gaza podría llevar décadas debido a la gran cantidad de escombros y destrucción existente. "Gran parte de la infraestructura está destruida y contaminada, por lo que requerirá una gran cantidad de recursos financieros y políticos para poner en marcha el proceso de reconstrucción", ha argumentado Spoljaric. Es por ello que ha destacado la importancia de lograr contribuciones financieras "estables y flexibles" y ha advertido de que la generación de niños afectados por la guerra tardará más en recuperarse "cuanto más tiempo pase fuera de las escuelas". "Cuanto menos se respeta el Derecho Internacional, más tarda en lograrse la recuperación", ha aclarado, al tiempo que ha expresado que "cada día que pasa es más trágico ver que la situación continúa igual" en la Franja de Gaza. "Lo que observamos hoy es que los niveles de destrucción y de víctimas, los niveles de trauma, aumentan en un muy corto periodo de tiempo", ha continuado, no sin antes lamentar que a pesar del aumento de atención que ha acarreado este conflicto, sigue existiendo una falta significativa de acceso humanitario.

Compartir nota: Guardar Nuevo