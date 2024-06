El presidente de Ecuador participará, en Suiza, en la cumbre de paz sobre Ucrania

(Actualiza con comunicado de Presidencia de Ecuador)

Quito, 4 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participará en la cumbre de Paz sobre Ucrania, que tendrá lugar la próxima semana, en Suiza, confirmó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

El jefe de Estado estará en la cita junto a la canciller, Gabriela Sommerfeld.

La participación de Noboa en esta cumbre se dará como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, sillón que Ecuador ocupa para el bienio 2023-2024, destacó la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.

En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, el mandatario ecuatoriano dio en febrero marcha atrás a su plan de entregar armamento militar de fabricación soviética a Estados Unidos a cambio de equipamiento nuevo y de que este material fuese destinado a Ucrania, después de que Rusia comenzase a poner trabas al ingreso a su mercado de banano ecuatoriano.

Suiza ha invitado a 160 delegaciones nacionales a participar en la cumbre por la paz en Ucrania en la que el Gobierno de Ucrania espera que sirva para dar legitimidad a la llamada "fórmula de paz" de su presidente, Volodímir Zelenski,

Esa "fórmula de paz" se basa en que una solución al conflicto actual con Rusia llegará cuando este país se haya abandonado los territorios de Ucrania que ocupa y se haya restaurado la soberanía e integridad territorial de Ucrania, como condiciones principales.

El lunes, el Gobierno suizo indicó que la lista definitiva de invitados se hará pública poco antes de la conferencia y que la selección de los participantes se ha hecho con la voluntad de que tantos países como sea posible envíen representantes de alto nivel.

A la conferencia en Suiza ya han confirmado su participación dirigentes como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes Pedro Sánchez (España), Emmanuel Macron (Francia), Javier Milei (Argentina) y Noboa (Ecuador); el canciller alemán, Olaf Scholz; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre otros.

Sin embargo, Rusia no ha sido invitada a la conferencia, China ha declinado participar, y Estados Unidos anunció ayer lunes que su delegación no estará encabezada por el presidente Joe Biden, sino por la vicepresidenta Kamala Harris.

El Ejército de Suiza ha movilizado desde este lunes a unos 4.000 efectivos para reforzar la seguridad de la cumbre de paz para Ucrania, que se celebrará entre los días 15 y 16 de junio en Bürgenstock (Suiza), cerca de Lucerna, y a la que han sido invitados mandatarios de 160 países.

El contingente, operativo hasta el 19 de junio, apoyará a la policía del cantón de Nidwald, donde se encuentra Büürgenstock, en tareas como la protección de instalaciones críticas, la vigilancia del espacio aéreo y la logística, según el Consejo Federal (Gobierno suizo).

Además, del 13 al 17 de junio se aplicarán determinadas restricciones sobre el espacio aéreo en la zona de la cumbre, en particular para los vuelos no comerciales y los de drones y otros objetos no tripulados, para lo cual la zona será patrullada de forma permanente por cazas F/A 18. EFE

