El BOE publica el Programa Verano Joven de 2024 con descuentos de hasta el 90% en transporte para jóvenes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la reedición del Programa Verano Joven, dotado por el Gobierno con un total de 130 millones de euros y que permitirá viajar a personas de entre 18 y 30 años en tren, autobús e Interrail por España y por Europa, con descuentos que llegan hasta el 90% en algunos transportes. Según recoge el Real Decreto Ley, que entrará en vigor mañana, podrán beneficiarse de estos descuentos todos los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2006 y que posean la nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España. Los descuentos se aplicarán sobre el precio de los billetes que tengan fecha de viaje entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2024 y la venta de los billetes se iniciarán no más tarde del 1 de julio, si bien los operadores podrían iniciar su venta más tarde si tienen problemas técnicos. En todo caso, no se permitirá el descuento con carácter retroactivo. Los beneficiarios deberán registrarse en los próximos días en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con su DNI, NIE o pasaporte. Si se cumplen los requisitos del programa, los beneficiarios recibirán un código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir el pase Interrail y los billetes de tren y autobús rebajados en las webs de los respectivos operadores. El presupuesto para el plan será de unos 130 millones de euros: 55 millones de ellos irán destinados al autobús y 75 millones, al ferrocarril. Los descuentos irán desde el 90% para los servicios de media distancia convencional y para los viajes en autobús regular de competencia estatal, del 50% en los títulos sencillos de Avant y para la alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete, así como un descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. PROMOVER TRANSPORTE CÓMODO Y SOSTENIBLE El objetivo del Programa Verano Joven es promover entre los jóvenes el uso de un medio de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el vehículo particular para los viajes estivales de ocio, así como contribuir a potenciar su aprendizaje e independencia y a fortalecer las relaciones personales y el sentimiento europeo. "Estamos convencidos de que el Verano Joven 2024 superará las cifras del año pasado y contribuirá a ampliar el conocimiento que nuestros jóvenes tienen de su país, potenciando al mismo tiempo su autonomía y sus relaciones personales. Viajar es probablemente una de las aportaciones que más puede enriquecer a una persona que está formándose", aseguró ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Puente reiteró que la juventud es "una de las prioridades de este Gobierno como ha quedado demostrado en muchas de las políticas que se han puesto en marcha desde el Ejecutivo central". El ministro también indicó que la tramitación de este instrumento se hará a través del mecanismo de Real Decreto Ley, por lo que los grupos políticos podrán ratificarlo cuando pase su tramitación parlamentaria. El Real Decreto Ley contempla financiar descuentos en los servicios ferroviarios de Media Distancia competencia de la Generalitat de Cataluña si así se solicita desde la comunidad autónoma en un plazo de diez días desde la entrada en vigor del Real Decreto ley. La previsión es que se extiende a otros servicios de media distancia prestados por Renfe en virtud de convenios o contratos con otras comunidades autónomas. ÉXITO DEL PROGRAMA EN 2023 El programa Verano Joven cerró su primera edición con gran éxito al facilitar que más de 1,13 millones de jóvenes de entre 18 y 30 años descubrieran España en verano. En total, se han registraron cuatro millones de viajes entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, de los que el 60% se realizaron en ferrocarril y el resto, por carretera. Según explicó el ministro, el 69% de los viajeros únicos utilizaron el tren para moverse por España, y el 51% lo hicieron por carretera. Además, se registraron 16.134 pases Interrail para viajar por toda Europa sólo para jóvenes, lo que implica casi alcanzar los 17.600 pases que se vendieron en total en España en 2022, tanto a través de Renfe como de la web Interrail.eu, y sin distinción de edad.

