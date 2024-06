EEUU dice que Hamás no ha respondido a la propuesta de alto el fuego y recalca que fue "aceptada" por Israel

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) aún no ha dado una respuesta a la propuesta de alto el fuego desvelada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha asegurado que Israel "ha aceptado" el plan, a pesar de las discrepancias mostradas por el Gobierno respecto a la 'hoja de ruta'. "Estamos esperando una respuesta de Hamás", ha dicho Sullivan, quien ha insistido en que un asesor del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "salió en público a decir que aceptaban la propuesta". "Han reafirmado que han aceptado la propuesta", ha señalado, antes de subrayar que "la propuesta descrita por Biden fue aceptada por Israel antes y la sigue aceptando a día de hoy". Así, ha insistido en que "la pelota está en el tejado de Hamás" y ha recalcado que Washington espera que el grupo islamista traslade su respuesta a Qatar, que está jugando papeles de mediación y fueron "quienes transmitieron (a Hamás) la propuesta por parte de los israelíes". "Aún no hay nada", ha afirmado. "Estamos en contacto cada hora con los qataríes", ha manifestado Sullivan, quien ha hecho hincapié en que se trata de "una buena propuesta" que "cuenta con el respaldo de Estados Unidos, ha sido aceptada por Israel, ha sido apoyada por el G7, por los egipcios y los qataríes y la gran parte del resto del mundo". "La responsabilidad recae en Hamás y seguirá siendo de Hamás", ha remachado. Sullivan ha hecho así referencia a las recientes declaraciones de Ophir Falk, asesor de Netanyahu, quien recientemente afirmó en declaraciones al diario británico 'Sunday Times' que las autoridades israelíes han aceptado el marco de la propuesta, si bien matizó que "hay muchos detalles sobre los que trabajar, incluido que no haya un alto el fuego permanente hasta que se satisfagan todos los objetivos" de Israel. El Gobierno israelí ha afirmado en varias ocasiones que el plan presentado por Biden "permitiría continuar la guerra hasta lograr todos sus objetivos, incluida la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás", mientras que el grupo islamista ha reclamado garantías de que la 'hoja de ruta' incluye un alto el fuego permanente y la retirada de tropas de Israel de Gaza. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, afirmó el martes que ni Israel ni Hamás han presentado a los mediadores "aprobaciones concretas" sobre la propuesta de alto el fuego sobre la mesa. "Hemos visto declaraciones de ministros israelíes que no nos dan mucha confianza sobre que haya una posición unificada en Israel sobre la propuesta sobre la mesa", dijo, si bien reconoció un "impulso positivo" en "ambas partes". Por ello, pidió a la comunidad internacional que "presione a ambas partes para que acepten" y "pongan fin inmediatamente" al conflicto en la Franja de Gaza, antes de incidir en esto sólo pasará "si todos trabajan juntos para garantizar que ambas partes entienden que tienen que alcanzar ya un acuerdo". "Nadie puede lograr una victoria total en esta guerra", zanjó. Biden detalló el viernes una 'hoja de ruta' propuesta por Israel con tres fases para un alto el fuego en Gaza. La primera duraría seis semanas e incluiría un alto el fuego con la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas más pobladas de Gaza y la liberación de algunos de los rehenes, incluyendo mujeres y personas mayores, a cambio de la excarcelación de presos palestinos. El mandatario explicó que la segunda fase incluye la liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluyendo militares, y el Ejército israelí se retirará de la Franja de Gaza. Finalmente, en la tercera parte se contempla "un importante plan de reconstrucción para Gaza".

Compartir nota: Guardar Nuevo