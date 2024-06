Crónica del España - Dinamarca: 3-2

La selección femenina de fútbol selló este martes su clasificación para la Eurocopa de Suiza del año que viene después de imponerse por 3-2 a Dinamarca en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, una victoria que se antojaba complicada porque iba a abajo 0-2 en el minuto 74 y que se llevó con una efectiva remontada gracias al balón parado y un tanto en el minuto 92. El doblete de Thomsen auguraba una mala noche para el combinado nacional. Privada de su mejor versión futbolística, le quedaban una veintena de minutos para intentar, al menos, salvar un punto, pero terminó llevándose los tres gracias tras dos saques de esquina ejecutados por la zurda de Alexia Putellas y rematados por Irene Paredes y a un gol de Lucía García tras un gran pase de Tere Abelleira que dejarán en un 'trámite' los dos últimos duelos del grupo ante Chequia y Bélgica. La campeona del mundo no arrancó bien el partido y eso le lastró durante los primeros 45 minutos, excesivamente erráticos y lejos de la fiabilidad y precisión que caracteriza al combinado nacional, con menos rotaciones de las previstas y únicamente con Misa Rodríguez, María Méndez y Eva Navarro como novedades respecto al viernes. Además, tampoco ayudó que las danesas se adelantasen muy pronto en el marcador, con un cabezazo de Thomsen que hizo que su planteamiento se reforzase para tratar de controlar a un rival, con poca 'chispa' y que no logró hace daño realmente a una Ostergaard menos protagonista que hace unos días. Pese a ello, el equipo que entrena Montse Tomé fue capaz de tomar el mando del partido, aunque su presión tampoco fue efectiva y en ocasiones pareció quedar a merced de alguna transición visitante, siempre con el peligro que dirigía Pernille Harder y con una Signe Bruun que también generó mucha inquietud dentro del área. Eva Navarro tuvo la mejor ocasión antes del cuarto de hora para lograr el empate, pero no controló del mejor modo posible una buena dejada de Salma Paralluelo. A partir de ahí, España puso mucho empeño, a veces con poca precisión, pero no gozó de muchas más oportunidades claras salvo a tener varias situaciones a balón parado, tanto en saques de esquina como en un par de faltas peligrosas al borde del área. La campeona de la Liga de Naciones fue perdiendo algo de energía con el paso de los minutos y además vio como perdía a Laia Aleixandri por un golpe en la cabeza con Bruun. Precisamente, la delantera del Real Madrid dio un nuevo aviso al filo del descanso con un cabezazo bombeado que detuvo con cierto suspense Misa Rodríguez. ESPAÑA CONTRA LAS CUERDAS Montse Tomé buscó soluciones para el descanso y decidió meter a Mariona Caldentey y Lucía García en los costados por Navarro y Del Castillo, pero España continuó sin carburar y además se llevó un gran susto cuando Harder vio como su potente disparo cruzado se topaba con el poste. Una volea de Oihane Hernández a la salida de un córner fue el mejor aviso en el primer cuarto de hora donde Dinamarca seguía cómoda. La campeona del mundo no conseguía cogerle el pulso al encuentro, pero el paso de los minutos iba provocando que fuesen apareciendo más espacios y que fuese emergiendo la figura de Putellas, protagonista en la mejor ocasión para la igualada. Así, un pase filtrado de la doble Balón de Oro fue cortado por la mano de una rival, pero el consiguiente penalti no fue aprovechado esta vez por Caldentey porque Ostergaard esta vez le adivinó el lanzamiento. Y la frustración aumentó poco después cuando un saque largo de la portera fue peinado por Vangsgaard para dejar sola a una Thomsen que no falló ante Misa. Quedaba algo más de un cuarto de hora para el final del partido y el empate se antojaba complicado, pero la selección demostró que está tocada por una varita y empató al instante en dos saques de esquina ejecutados por Putellas y rematados por la capitana Paredes, aunque el primero fue finalmente desviado por una Bruna Vilamala que había debutado hace unos minutos con la Absoluta. España se animó entonces e incluso su central rozó el triplete en otro saque de esquina, y cuando Dinamarca se disponía a saborear al menos un punto, Abelleira dibujó un sensacional pase para que García certificase la remontada y dejase ya finiquitada la fase de clasificación para la Eurocopa del año que viene y como primera de grupo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 3 - DINAMARCA, 2 (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. ESPAÑA: Rodríguez; Hernández (Fernández, min.60), Méndez, Paredes, Ouahabi; Hermoso (Vilamala, min.69), Aleixandri (Abelleira, min.45+3), Putellas; Del Castillo (García, min.46), Paralluelo y Navarro (Caldentey, min.46). DINAMARCA: Ostergaard; Thoegersen, Faerge, Ballisager, Veje; Thomsen, Holmgaard (Svava, min.60), Snerle (Kühl, min.60), Hasbo (Troelsgard, min.82), Holmgard; Bruun (Vangsgaard, min.60) y Harder. --GOLES. 0-1, minuto 4. Thomsen. 0-2, minuto 72. Thomsen. 1-2, minuto 74. Vilamala. 2-2, minuto 77. Paredes 3-2, minuto 92. García. --ÁRBITRA: Maria Caputi (ITA). Amonestó a Paredes (min.32), por España, y a Hasbo (min.78), por Dinamarca. --ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. 17.532 espectadores.

